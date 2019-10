Gigi e Ross sono Cochi e Renato/ Video, stasera puntano al podio? (Tale e Quale Show)

Questa sera va in onda il quinto appuntamento stagionale con “Tale e Quale Show”, il programma condotto su Rai 1 da Carlo Conti, e gli aficionados potranno rivedere la coppia comica formata da Gigi e Ross che, dopo essersi cimentata con l’esilarante (ma pure toccante) duo formato da Ornella Vanoni e Gino Paoli, la scorsa settimana ha vestito i panni di Tiziano Ferro e Fabri Fibra, per un duetto tanto singolare quanto inedito che è valso ai due napoletani Luigi Esposito e Rosario Morra il quarto posto in quella che è la classifica provvisoria di “Tale e Quale Show”, a ridosso del podio che vede primi ex aequo Agostino Penna e Sara Facciolini, seguiti da Tiziana Rivale: dunque un terzo posto virtuale per Gigi e Ross che nella puntata di questa sera porteranno in scena nientemeno che due mostri sacri del genere vale a dire la coppia comica formata da Cochi e Renato.

GIGI E ROSS CONVINCONO NEI PANNI DI TIZIANO FERRO E FABRI FIBRA

Come accennato, nel corso della puntata dell’ultima settimana, Gigi e Ross hanno riscosso molti consensi (non solo tra il pubblico in studio, ma pure fra quello dei social e i telespettatori) per la loro interpretazione di Tiziano Ferro e Fabri Fibra col brano “Stavo pensando a te”: i due comici noti anche per aver condotto assieme “Made in Sud” hanno sorpreso un po’ tutti, risultando fra i concorrenti in gara quelli più apprezzati anche se non è bastato per entrare nella top 3 in classifica provvisoria, dal momento che il vero trionfatore della serata dello scorso 4 ottobre è stato Agostino Penna. Ad ogni modo i due 40enni comici partenopei sono apparsi soddisfatti del proprio show e parole incoraggianti sono arrivate pure dai giudici di “Tale e Quale Show”: e a dimostrare di essere loro stessi i primi consapevoli di non aver sfigurato rispettivamente nei panni dei due artisti, Gigi e Ross hanno pubblicato sul loro profilo Instagram un video con un breve spezzone della loro performance, scherzando coi propri follower sull’esito finale. “Un buongiorno con tanto Ferro e tanta Fibra” hanno scritto salutando la loro fan base e auto-caricandosi perché questa sera toccherà loro dare vita, e voce, a due come Renato Pozzetto e Aurelio Ponzoni che nel mondo del cabaret italiano non hanno bisogno nemmeno di presentazioni. Ne saranno all’altezza?

A TEATRO CON LA COMMEDIA “ANDY E NORMAN”

Intanto, parallelamente all’impegno sul piccolo schermo con “Tale e Quale Show” in cui possono mettere a frutto le loro doti di trasformismo, Gigi e Ross continuano pure la loro attività in teatro portando in scena lo spettacolo “Andy e Norman” che di recente ha debuttato a Roma al “Garbatella”. Lo spettacolo dei due comici napoletani, per una prima in due serate (lo scorso 5 e 6 ottobre) rappresenta una rilettura dell’omonima opera del commediografo statunitense Neil Simon e che debuttò poco più di 50 anni fa a Broadway: come è noto, vi fu già una apprezzata edizione italiana, firmata sempre da Alessandro Benvenuti, e che vide all’opera nientemeno che Gaspare e Zuzzurro e con la trama che ruota sempre attorno alle vicende di Andy e Norman, due scapoli che vivono nel medesimo appartamento e dirigono un magazine davvero particolare. Come nelle commedie che si rispettino, il loro equilibrio viene alterato dall’arrivo di una ragazza, Sophie, la nuova vicina di casa che fa subito colpo nel cuore di Norman e dando così vita a un caleidoscopio di situazioni esilaranti e reazioni a catena imprevedibili per i due single incalliti.

VIDEO, GIGI E ROSS SONO FERRO E FIBRA

