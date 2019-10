Gigi e Ross sono Tiziano Ferro e Fabri Fibra/ Stasera a Tale e Quale Show 2019

Gigi e Ross con l’imitazione di Tiziano ferro e Fabri Fibra continuano la loro avventura a Tale e quale show 2019, il varietà di successo condotto il venerdì in prima serata da Carlo Conti su Raiuno. La coppia di comici e conduttori questa settimana, durante la quarta puntata dello show, dovrà calarsi nei panni di due star della musica italiana: Tiziano Ferro e Fabri Fibra, che in passato hanno duettato sulle note di “Stavo pensando a te”, brano del 2017. Una prova sulla carta semplice, ma che potrebbe risultare difficile nell’esecuzione visto che Tiziano Ferro è uno dei cantautori più amati e difficili da imitare della musica italiana. Riuscirà la coppia a portare a casa un buon risultato e a scalare di qualche posizione la classifica generale del programma?

Gigi e Ross imitano Ornella Vanoni e Gino Paoli

Grande successo per l’imitazione di Gigi e Ross durante la terza puntata di Tale e Quale Show. La coppia di comici ha dovuto confrontarsi con due mostri sacri della musica italiana: Ornella Vanoni e Gino Paoli, riuscendo però nella non facile impresa di convincere sia il pubblico che la giuria. Tutti concordi nel giudicare la performance del duo di comici come qualcosa di notevole. La stessa giuria si è espressa con parole importanti: a cominciare da Loretta Goggi che commentando l’esibizione ha definito la loro prova canora un’omaggio piuttosto che un’imitazione. Fortemente colpito, invece, Vincenzo Salemme che ha commentato: “Gino Paoli ha preso il timbro, anche ‘lei’ ha cantato molto bene” – sottolineando – “ammiro la serietà con cui hanno preso questo compito”. Anche Max Giusti, il giudice speciale li ha trovato fenomenali! Non da meno è stato il pubblico che ha accolto il duo con tantissimi applausi. Nonostante i voti e commenti entusiastici della giuria, Gigi e Ross hanno collezionato solo 48 punti classificandosi al settimo posto a pari merito con Francesco Pannofino. Al momento nella classifica generale del programma, la coppia di comici è al terzo posto con 154 voti totali.

Video Gigi e Ross, l’esibizione della terza serata





