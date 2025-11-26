Gigi e Vanessa Insieme tornano in onda oggi, 26 novembre, con la seconda puntata: tutti gli ospiti di D'Alessio e della Incontrada.

Dopo aver conquisto il pubblico con la prima puntata, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano in onda oggi, mercoledì 26 novembre 2026, con la seconda puntata del nuovo show musicale di canale 5 dal titolo “Gigi e Vanessa – Insieme“. Un programma che ha riportato sullo stesso palco l’attrice spagnola e il cantautore napoletano che, a distanza di tempo dal programma di Raiuno “Vent’anni che siamo italiani” sono tornati ad incantare il pubblico sfoggiando una complicità professionale e umana che ha conquistato i fan sin dalla prima volta.

Semplici, schietti e diretti, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, oltre ad interagire tra di loro, nel corso delle puntate dello show, lasciano il palco a tantissimi ospiti che, anche questa sera, animeranno la serata con divertenti siparietti realizzati con la collaborazione dei padroni di casa.

Da Biagio Antonacci a Sal da Vinci: tutti gli ospiti della seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme

Se durante la prima puntata di Gigi e Vanessa insieme, il momento del quiz è stato affidato a Paolo Bonolis, durante la seconda puntata, tale momento sarà affidato a Gerry Scotti che, al termine della puntata odierna de La ruota della fortuna, arriverà nello studio di Gigi e Vanessa Insieme per sfoggiare le sue doti di re del quiz. L’ingrediente principale della seconda puntata sarà la musica che, questa sera, avrà come rappresentanti artisti di diversi generi.

Spazio, dunque, a Biagio Antonacci, uno dei cantautori italiani più amati in Italia. Sul palco, poi, arriverà uno dei cantanti neomelodici più amati degli ultimi anni come Sal da Vinci che, poi, lascerà spazio a Noemi. Lo show tornerà sul palco di canale 5 con l’arrivo di Lorella Cuccarini che, nel corso della sua carriera, ha cantato e ballato in gran parte delle trasmissioni a cui ha partecipato. La parte comica, invece, sarà affidata ad Ale e Franz e ad Andrea Pucci mentre a rappresentare il mondo del cinema arriverà Pierfrancesco Favino.

Come vedere in diretta streaming la seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme

Appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo quello che propone canale 5 questa sera e dedicata totalmente a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Anche la seconda puntata può essere seguita in diretta televisiva ma anche in streaming grazie al servizio offerto da Mediaset Infinity.