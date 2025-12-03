Gigi e Vanessa Insieme tornano in onda oggi, 3 dicembre, con la terza ed ultima puntata: tutti gli ospiti di D'Alessio e della Incontrada.

Ultime emozioni musicali e non per i fan di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che oggi, mercoledì 3 dicembre 2025 potranno seguire per l’ultima volta l’attrice spagnola e il cantautore napoletano sul palco dello show “Gigi e Vanessa – Insieme”. Dopo il successo ottenuto con le prime due puntate, questa sera, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada puntano a congedarsi dal pubblico con grandi numeri sfidando, agli ascolti, la fiction “L’altro ispettore” sui cui punta Raiuno per mettere in difficoltà la rete ammiraglia Mediaset.

Per la terza ed ultima puntata, sul palco, con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada ci saranno diversi ospiti di cui parecchi arriveranno direttamente da Napoli per regalare momenti iconici ai fan non solo di Gigi D’Alessio, ma anche a quelli di tanti, altri artisti napoletani che, questa sera, duetteranno anche con il padrone di casa.

Gli ospiti dell’ultima puntata Gigi e Vanessa Insieme

La grande musica sarà protagonista dell’ultimo appuntamento con “Gigi e Vanessa Insieme”. Gigi D’Alessio, uno degli artisti napoletani più amati, dividerà il palco con altri esponenti della musica italiana come Franco Ricciardi e Rosario Miraggio, tra i nomi più in vista della musica neo melodica. Sul palco, poi, arriverà anche Gianluca Capozzi che lascerà successivamente il microfono a Gianni Fiorellino. Sempre dalla scena musicale napoletana, poi, ci saranno anche Ivan Granatino e Mavi.

Non mancheranno, poi, alcuni degli artisti più seguiti del momento come Mahmood, la neo mamma Alessandra Amoroso e il nome dell’artista più seguito del momento come Geolier. Per la parte dei quiz, poi, ci sarà Max Giusti che, da domenica 7 dicembre condurrà la nuova edizione di Caduta Libera. Infine, risate e divertimento ci saranno con Pio e Amedeo e Claudio Bisio.

L’ultima puntata di Gigi e Vanessa Insieme in streaming

Un’ultima puntata ricchissima e lunga quella confezionata da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che potranno essere seguiti in diretta televisiva su canale 5 e, come per tutti i programmi Mediaset, anche in streaming sull’applicazione Mediaset Infinity.