Gigi Finizio, celebre cantautore napoletano/ Un talento precoce “esploso” a Sanremo

Gigi Finizio, il primo progetto discografico a soli 9 anni

La tradizione napoletana e la cultura partenopea, messe in musica, sono da sempre un baluardo apprezzato in tutto il mondo per il suo valore poetico e artistico. Diversi sono gli esponenti che, nel corso dei decenni, hanno saputo interpretare al meglio il ruolo di rappresentanti di un settore così particolare quanto apprezzato; tra questi, non può non essere incluso Gigi Finizio. Classe 1965, è un compositore e cantante italiano che è riuscito a portare in auge il taglio pop per la musica napoletana.

Amici 2023 serale, Gianmarco Petrelli eliminato: "Devo capire cosa fare..."/ Lo sfogo

Gigi Finizio nasce a Napoli e fin da piccolo si mette in evidenza per il suo talento e passione musicale. Il suo esordio nel mondo della musica è piuttosto precoce; a soli 9 anni, dopo aver superato con successo un esame SIAE, firma il suo primo album intitolato For’a scola totalmente in dialetto napoletano. Seguiranno nel corso della sua crescita, sia di vita che professionale, altri progetti di indiscusso successo e prestigio nonostante la giovane età: da Dint’o culleggio ad Azzurro azzurro. Fondamentale nella fase di maturazione è stata anche la sua grande propensione per la scrittura oltre che come interprete. Non a caso, Gigi Finizio arriverà presto a prestare la propria penna alla voce del grande Nino D’Angelo.

Eliminati Amici 2023 e pagelle seconda puntata serale/ Alessio e Angelina primi della classe

Gigi Finizio, dal successo “napoletano” alla notorietà nazionale grazie al Festival di Sanremo

Nel 1984, a soli 19 anni, Gigi Finizio raggiunge già un grandissimo traguardo dal punto di vista delle vendite: il suo singolo di allora, Odio, arrivò infatti a superare le 300mila copie. Fino a quel momento però, la strada verso il successo nazionale è ancora lontana a dispetto di una notorietà in ambito napoletano già consolidata nonostante la giovane età. Il primo trampolino di lancio per una consacrazione ulteriore arriva nel 1994 grazie all’opportunità di gareggiare al Festival di Sanremo nel circuito dedicato ai giovani. Riuscirà infatti a trionfare con il brano Scacco matto nella sezione dedicata ai cantautori.

Amici 2023 , Piccolo G: "Avevo pregiudizi sulla scuola..."/ La verità dell'eliminato

Due anni dopo Gigi Finizio avrà l’onore di partecipare al Festival di Sanremo anche tra i big, riscuotendo però un successo minore rispetto alle aspettative. Il diciassettesimo posto alla kermesse musicale non ha però arrestato la sua corsa al successo come dimostrato dalle numerose collaborazioni di spicco che ancora oggi caratterizzano la sua grande carriera come interprete e scrittore. Per quanto riguarda le curiosità di carattere sentimentale, Gigi Finizio è legato da oltre 40 anni a Bruna Pirelli con la quale ha avuto due splendidi figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA