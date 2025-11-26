Gigi Finizio

Gigi Finizio è uno dei cantanti neomelodici più apprezzati. Nato a Napoli nel 1965, ha cominciato la sua carriera da giovanissimo: aveva infatti appena 7 anni quando ha iniziato a cantare, dopo essersi appassionato alla musica di Sergio Bruni. A soli nove anni, poi, Gigi ha superato con risultati brillanti l’esame della SIAE e nel 1974, appunto all’età di 9 anni, ha esordito con il suo primo album, For’a scola. Una carriera davvero precoce per Gigi Finizio, che fin da subito è stato considerato dal popolo partenopeo come il nuovo Nino D’Angelo, diventando un idolo dei napoletani. Nel corso della sua carriera, Gigi ha pubblicato numerosi album, proseguendo con quel lavoro intrapreso quando era appena un bambino. Basti pensare chele 1985, quando aveva ancora vent’anni, aveva già pubblicato otto album.

Nonostante la musica sia sempre stata parte integrante della vita di Gigi Finizio, il cantante ha rivelato in più occasioni di essere nato in una famiglia che in realtà faceva tutt’altro. Il padre, infatti, era autista di autobus mentre la mamma faceva la casalinga. La nonna, invece, era appassionata di musica e proprio grazie a lei, il bambino Gigi ha iniziato a suonare l’organo. Compresa la sua passione forte seppur giovanissima, Gigi ha iniziato a studiare non soltanto lo strumento ma anche più in generale il canto, facendo anche i primi spettacoli.

Chi è Gigi Finizio: “Ho sprecato l’infanzia ma non lo rimpiango”

Gigi Finizio, raccontandosi a “Recensiamo musica”, ha rivelato: “Mi rendo conto di aver sacrificato una parte significativa della mia infanzia, ma non rimpiango nulla, perché sono sempre stato affascinato dal pianoforte. Forse sono stato un bambino prodigio, non saprei, ma è stato tutto naturale”. Nel 1995 per Finizio è arrivato anche il Festival di Sanremo tra le Nuove proposte: un’esperienza che considera ancora oggi come “interprete di un progetto sociale” come ha raccontato, dando voce alle persone problematiche della sua Napoli.