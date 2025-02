Poche ore fa è giunta sul web la notizia di Gigi Finizio ricoverato in ospedale. Il cantante ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram mandando immediatamente in apprensione i fan che subito si sono chiesti cosa fosse successo. Nell’immagine, una scritta sulla flebo che recita “numero 1, maestro”. Poi la frase dell’artista napoletano che ha voluto scrivere una dedica al personale sanitario: “Grazie a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori, ma soprattutto grazie a voi, vi amo”

Per ora non è dato sapere cosa sia successo al cantante 59enne che attualmente è ricoverato in ospedale. I fan presumono si sia trattato di un malore anche dalle parole che Gigi Finizio ha scritto vicino alla foto della flebo. “Sto migliorando“, si legge, e poi la speranza per il suo pubblico: la rivelazione delle date del nuovo tour, tra le quali figura anche quella di fine mese, il 28 febbraio 2025. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più sulla carriera di Gigi Finizio.

Gigi Finizio, da bambino prodigio a Sanremo: la carriera del cantante napoletano

Gigi Finizio ha un lunghissimo legame con il Festival di Sanremo. Per chi non lo conoscesse, si è esibito sul palco dell’Ariston nel 1994 portandosi a casa una vincita nella sezione giovani con il pezzo che lo ha reso famoso: “Scacco matto“. Poi la partecipazione anche l’anno dopo e la canzone insieme a Giorgia “Io te vurria vasà“, “commissionata” da Pippo Baudo che li volle vedere cantare insieme a tutti i costi. Si passa poi al 2006 con un altra presenza al Festival. Qui ha portato “Musica e Speranza”, performance eseguita insieme ai ragazzi di Scampia. Nato nel 1965 a Napoli, più precisamente in quel di Borgo Sant’Antonio Abate diventa ben presto uno dei cantautori partenopei più ascoltati di sempre insieme a Sal Da Vinci, Gigi D’Alessio, Mauro Nardi e Nino D’Angelo.

A sette anni inizia per la prima volta a cantare interpretando alcune delle canzoni napoletane più conosciute di sempre, come quelle di Sergio Bruni. A soli 9 anni supera l’esame difficilissimo della SIAE, potendosi considerare a tutti gli effetti un bambino prodigio. Al momento l’artista napoletano non ha ancora rivelato i motivi dietro al suo ricovero in ospedale ma fortunatamente il pericolo sembra essere scampato date le sue rassicurazioni ai fan, ai quali non resta altro che seguirlo in tour a partire dal 28 febbraio.