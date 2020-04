Gigi Finizio, morta la mamma/ I messaggi di Gigi d’Alessio e Nino d’Angelo

Pubblicità

Chi conosce la musica napoletana sa bene chi è Gigi Finizio e capisce anche quale sia il legame tra lui, Gigi d’Alessio e Nino d’Angelo. Sono proprio loro due che sono corsi subito in sostegno dell’amato artista neomelodico in questo momento di lutto straziante. Ma cosa è successo? Secondo quanto ha rivelato lo stesso Gigi Finizio sembra che la sua adorata madre sia morta e proprio pubblicando una sua foto un po’ datata sui social ha poi voluto salutarla con un timido “Ciao Mà” e un cuoricino spezzato che ha fatto subito il giro del web. In questo momento difficile il lutto diventa ancora più doloroso perché familiari e amici non possono stringersi intorno ai cari della defunta e nemmeno darle l’estremo saluto come meriterebbe.

GIGI FINIZIO IN LUTTO, I MESSAGGI DI CORDOGLIO DI GIGI D’ALESSIO E NINO D’ANGELO

Questa volta è capitato proprio a Gigi Finizio che ha potuto salutare la madre sui social con un cuore spezzato ma ricevendo subito una valanga di affetto e di commenti via Instagram, anche da alcuni amici e volti noti della musica napoletana e non solo, a partire proprio da Gigi d’Alessio e Nino D’Angelo. Quest’ultimo ha scritto: “Gigi tua mamma? Una Signora di altri tempi” accompagnando il suo commento da una serie di cuoricini, il primo, invece, ha confortato l’amico dicendosi vicino a lui in quando comprende molto bene il suo dolore: “Conosco il dolore…..Ti sono vicino”. Gigi Finizio ha subito risposto ringraziando l’amico e collega e confermando: “questo momento l’hai vissuto molto prima di me”.

Ecco il post di Gigi Finizio su Instagram:

