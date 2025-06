Gigi & Friends è il grande show musicale di Gigi D'Alessio per la Sicilia: sul palco, con lui, tanti amici e colleghi. Ecco tutte le anticipazioni.

Quando si parla di solidarietà, Gigi D’Alessio non si tira mai indietro e così, in questa calda serata d’estate, le luci dei riflettori si accendono sulla Sicilia per una serata assolutamente imperdibile. Oggi, martedì 24 giugno 2025, canale 5 trasmette una grande serata che non è solo di musica, ma anche di beneficienza e solidarietà e che ha come condottiero proprio Gigi D’Alessio.

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi/ "Mi è stato vicino anche nei momenti no"

In attesa del concerto che terrà domani, 25 giugno a Roma con cui chiude il tour estivo in attesa dei concerti che, a settembre, infiammeranno nuovamente Piazze del Plebiscito di Napoli, Gigi D’Alessio, questa sera, sale sul palco dello Stadio Barbera di Palermo con l’obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di un poliambulatorio per la cura delle malattie rare pediatriche, in collaborazione con la Fondazione Dragotto. Gigi & Friends – Sicily for Life, in un’unica serata, regalerà ai telespettatori di canale 5 le emozioni che i fan del cantautore napoletano hanno vissuto lo scorso 20 e 21 giugno.

Maria Turchi, chi è la figlia di Carmen Russo/ "Era un pezzo di vita che mancava"

Gigi & Friends – Sicily for Life: gli ospiti della serata

Non c’è concerto di Gigi D’Alessio che non infiammi il pubblico presente e che non regali emozioni come accaduto allo Stadio San Nicola di Bari. Anche lo show Gigi & Friends è stato un mix di grandi emozioni per tutti i presenti grazie alla presenza sul palco non solo del cantautore napoletano, ma anche di tutti gli amici e colleghi che, puntualmente, accettano l’invito di Gigi.

Esattamente come accaduto nei vari concerti tenuti a Piazza del Plebiscito, questa sera, D’Alessio sarà affiancato da alcuni, grandi nomi della musica italiana con cui ha un rapporto d’amicizia, di stima e d’affetto particolari come quello con Fiorella Mannoia. Quest’ultima delizierà i telespettatori con la sua voce lasciando, poi, il palco ad altri artisti come Noemi, Elodie, The Kolors e tanti altri. Non mancheranno, poi, alcuni degli artisti più amati dai napoletani come Rosario Miraggio, Geolier e Sal Da Vinci, oggi apprezzati e seguiti su tutto il territorio nazionale.

Figli di Al Bano/ Cosa fanno Jasmine, Yari, Romina Carrisi, Cristel, Albano Carrisi Jr., lui: "Portano gioia"

Come seguire in diretta streaming Gigi & Friends

Musica, divertimento, solidarietà e tante emozioni sono gli ingredienti di una serata assolutamente magica e imperdibile che è possibile seguire in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, invece, chi preferisce, può seguire la diretta streaming dell’evento che sarà visibile sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.