Gigi Hadid attaccata dallo Stato di Israele per un suo post sulla Palestina/ “Chiudi gli occhi sul massacro”

Gigi Hadid si espone a sostegno della Palestina in un lungo post: lo Stato di Israele risponde

Pochi giorni fa anche Gigi Hadid si aggiungeva alla lunga lista di volti dello spettacolo e del cinema a dire la propria sulla guerra tra Israele e Hamas. La modella in particolare pubblicava un lungo post in cui sosteneva la Palestina, sottolineando la brutalità di alcune azioni di Israele: “Non c’è nulla di ebraico nel trattamento dei palestinesi da parte del governo israeliano. – si legge nel post di Hadid – Condannare il governo israeliano non è antisemita e sostenere i palestinesi non significa sostenere Hamas”.

Amici 23, Holy Francisco choc: "Mi girano i cogli*ni e me ne vado!"/ Ritiro annunciato?

Gigi Hadid, che è figlia di un palestinese, ha poi proseguito: “I miei pensieri vanno a tutte le persone colpite da questa tragedia ingiustificabile: ogni giorno in questo conflitto vengono spezzate vite innocenti, troppe delle quali sono dei bambini. Provo una profonda empatia e dolore per la lotta palestinese e la vita sotto occupazione, è una responsabilità che sento quotidianamente. Ma avverto anche la responsabilità, nei confronti dei miei amici ebrei, di chiarire, come ho già fatto in passato: anche se ho speranze e sogni per i palestinesi, nessuno di essi comporta il danno arrecato a una persona ebrea. Terrorizzare persone innocenti non è in linea e non fa alcun bene al movimento della ‘Palestina Libera’”.

Giorgia Nicole Basciano difende il fratello Alessandro: "Non ha tradito Sophie"/ "È stato incastrato"

Lo Stato di Israele contro Gigi Hadid in un post

Successivamente a questo post, lo Stato di Israele ha replicato a Gigi Hadid pubblicando un’immagine speculare del suo messaggio ma modificato. Questo il suo contenuto: “Non c’è nulla di coraggioso nel massacro degli israeliani da parte di Hamas. Condannare Hamas per quello che è (Isis) non è anti-palestinese e sostenere gli israeliani nella loro lotta contro i barbari terroristi è la cosa giusta da fare”. E ancora: “Hai dormito la scorsa settimana? O stai semplicemente chiudendo un occhio sui bambini ebrei che vengono massacrati nelle loro case? Il tuo silenzio è stato molto chiaro riguardo alla tua posizione. Ti vediamo”. Lo stato di Israele ha infine condiviso su Instagram l’immagine della camera di un bambino, con il pavimento insanguinato, e il commento: “Se non condanni questo, le tue parole non significano nulla”.

LEGGI ANCHE:

Andrea Giambruno "Matrimonio con Giorgia Meloni? Non ci sposeremo finché ce lo chiederanno"/ "Le critiche..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA