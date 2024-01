Gigi Hadid e Bradley Cooper vivono insieme in Pennsylvania?/ Lo scoop bomba sulla coppia

Gigi Hadid e Bradley Cooper fanno sul serio: ecco perchè

Gigi Hadid e Bradley Cooper sono stati paparazzati per la prima volta in autunno in un elegante ristorante nel West Village, New York. Si pensava a un flirt passeggero, esattamente come quello con Leonardo Di Caprio, ma sembra che la modella e la star di Hollywood stiano facendo davvero sul serio.

Secondo quanto rivelato da una fonte vicina alla coppia al PageSix, l’attore avrebbe acquistato una villa vicina alla fattoria della famiglia di Hadid, in Pennsylvania. Secondo l’indiscrezione, quindi, la coppia sarebbe già pronta ad andare a vivere insieme proprio nella vasta tenuta di Cooper. Intanto, la modella vive tra New York e la tenuta di famiglia in Pennsylvania, dove sta crescendo la figlia Khai, nata dall’amore con l’ex Zayn Malik.

Irina Shayk furiosa per la relazione tra Bradley Cooper e Hadid? L’indiscrezione

Bradley Cooper e Gigi Hadid si starebbero frequentando e la loro relazione starebbe andando anche a gonfie vele. Il gossip è puntato alla coppia che desta molta curiosità nel pubblico. Secondo una fonte rivelata dal PageSix, a non essere contenta di questa relazione l’ex della star di Hollywood Irina Shayk.

“Irina non è contenta, non tanto che Bradley abbia frequentato un’altra top model, ma che sia più giovane di lei“. Inoltre, la relazione appena nata tra i due “l’ha colta di sorpresa“ rivela la fonte. Le perplessità di Irina sarebbero legate alla giovane età della modella, anche se i tabloid continuano a parlare di gelosia nei confronti dell’ex compagno. La coppia è nata nel 2015, per poi interrompere la relazione nel 2019. Tuttavia i rapporti tra loro sembrano piuttosto buoni soprattutto per il bene della figlia piccola.

