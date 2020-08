Gigi Hadid e Zayn Malik, il bacio scatena i fan/ Ad ottobre la nascita della figlia

Gigi Hadid e Zayn Malik sempre più innamorati. La top model, incinta della prima figlia, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui bacia il fidanzato Zayn scatenando l’entusiasmo dei fans. Più di sette milioni di like per la coppia che, tra settembre e ottobre si trasformerà in una famiglia con la nascita della prima bambina. “Piccolo papà”, scrive la Hahid baciando dolcemente il fidanzato con cui vive una storia d’amore che ha superato anche una piccola crisi. Dopo essersi allontanati, infatti, Zayn e Gigi sono tornati insieme unendosi ancora di più e decidendo di mettere al mondo un figlio. Pur essendo molto riservata, la top model, al settimo cielo per la maternità, pubblica più scatti privati per la gioia dei suoi 55,6 milioni di followers.

GIGI HADID E ZAYN MALIK: UNA GRAVIDANZA SILENZIOSA

Gigi Hadid e Zayn Mallik si stanno godendo la gravidanza nella più totale riservatezza. Se la top model pubblica più scatti privati, il cantante preferisce non condividere assolutamente niente sui social. Nessuna foto di coppia sul profilo Instagram dell’ex Direction che non ha condiviso niente neanche in occasione del decimo anniversario della band che gli ha regalato la fama e il successo. Un amore che la coppia preferisce vivere non sotto le luci dei riflettori con i fans che, tuttavia, cercano in tutti i modi foto e indiscrezioni. Ora, l’attesa è tutta per la futura nascita della bambina che è già una star ancora prima di venire al mondo.





