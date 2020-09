Gigi Hadid ha partorito/ Fiocco rosa per la modella e Zayn Malik degli One Direction

Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori. L’annuncio ufficiale è arrivato via social proprio in queste ore da parte della bella modella confermando così, in parte, quelli che sono stati i rumors di questi giorni. In molti avevano iniziato a sospettare che Gigi Hadid avesse partorito ma la conferma ufficiale l’ha potuta dare solo la modella mostrando la mano del suo amato Zayn e quella della loro bambina scrivendo: “La nostra bambina è venuta al mondo questo fine settimana ed è già pronta a cambiare il nostro mondo. Sono così innamorata”. Alle parole della modella sono seguite poi quelle del cantante degli One Direction (ex) che sul suo profilo Instagram ha postato la manina della sua bambina che già lo tiene stretto e si è detto senza parole.

GIGI HADID E ZAYN MALIK GENITORI, L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

In particolare, Zayn Malik, neo papà, ha scritto: “La nostra bambina è qui, sana e bella🙏🏽❤️ provare a tradurre in parole quello che sento in questo momento è un compito impossibile. L’amore che provo per questo minuscolo essere umano è al di là della mia comprensione. Grato di conoscerla, orgoglioso di sentirla mia e grato per la vita che avremo insieme”. I due neo genitori sono emozionati e contenti, mamma e bambina stanno insieme e davanti a loro adesso ci saranno mesi emozionanti e sempre nuovi. Riusciranno a rimanere “social” per la gioia dei fan o si chiuderanno nel silenzio totale? Non ci rimane che seguirli per scoprirlo.

Ecco il post di Zayn Malik:





