Gigi Hadid, la vacanza alle isole Cayman é una disavventura/ Arrestata per possesso di droghe e…

Gigi Hadid subisce un arresto, nel mezzo di un soggiorno estivo all’estero: il motivo

Può dirsi tra i volti più influenti nel mondo del Fashion, Gigi Hadid, che intanto finisce al centro del gossip global per la notizia di un arresto subito in un soggiorno di una particolare vacanza. L’icona fashionista, dalla silhouette perfetta e invidiatissima tra le trend setter più influenti nel mondo, si é imbattuta in un fermo di polizia. L’accusa é di importazione di droga.

Questo é resoconto del momento funesto durante un soggiorno estivo registratosi alle Isole Cayman, il 10 luglio, secondo quanto ripreso da Tmz. L’arresto sarebbe avvenuto in seguito all’arrivo della modella all’aeroporto internazionale Owen Roberts. La modella é stata arrestata, perché in possesso di marijuana e di accessori per l’uso di sostanze stupefacenti, dopo essere volata alle Isole Cayman dagli Stati Uniti. La fonte della notizia di cronaca rosa rende noto, tra gli altri particolari del caso, che la modella è atterrata con un jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts, nella data in cui poi é finita per imbattersi nel fermo più virale del momento, via social.

Particolari inquietanti, forse, per chi ora non vedrebbe di buon occhio la modella alla notizia che la coinvolge e che potrebbero compromettere la sua reputazione al cospetto dell’occhi pubblico. E per essere rilasciata, poi, Gigi Hadid si é oltretutto vista costretta a scontare una pena pecuniaria di una multa del valore di mille dollari.

L’accusa a carico di Gigi Hadid é di…

L’arresto segue alla scoperta incriminata avvenuta con gli agenti della dogana e del controllo di frontiera che hanno perquisito i bagagli della modella esaminandoli anche attraverso uno scanner. Da qui la scoperta di una piccola dose di erba e degli accessori per l’uso di stupefacenti. Sebbene gli agenti di polizia di frontiera abbiano stabilito che la marijuana fosse per Gigi Hadid ad uso e consumo personale, a quanto pare per scopi terapeutici, la modella e la sua amica di disavventura, Leah McCarthy, sono state entrambe arrestate con l’accusa di “importazione di marijuana”.

Il processo a carico della modella può dirsi avviato presso il Royal Cayman Islands Detention Center, dove lei ha ottenuto la libertà su cauzione, ed è stata successivamente rilasciata in attesa dello stesso. Intanto, non trapelerebbe nessuna traccia dell’accaduto sulla sua fedina penale.











