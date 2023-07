Gigi Hadid rompe il silenzio dopo l’arresto per possesso di marijuana/ Foto dalle Isole Cayman: “Tutto è…”

Gigi Hadid torna sui social dopo l’arresto per possesso di marijuana: le sue prime parole

“Tutto è bene quel che finisce bene”: è con queste parole che Gigi Hadid fa il suo ritorno su Instagram dopo l’arresto alle Isole Cayman delle scorse ore. Non c’è quindi nessuna spiegazione ufficiale sullo spiacevole episodio ma la frase sottolinea la ritrovata serenità della modella statunitense. Nel video postato su Instagram, che trovate alla fine dell’articolo, Gigi Hadid si mostra estremamente rilassata mentre è in vacanza con le amiche. Ha inoltre fatto sapere di aver mangiato pizza, ostriche e altri cibi vari.

Ma cos’è accaduto a Gigi Hadid? Il portale TMZ ha spiegato l’accaduto in maniera approfondita. Con un volo proveniente dagli States la modella ha raggiunto le Isole Cayman. Una volta arrivata ai controlli di dogana è stata beccata in possesso di una piccola quantità di marijuana insieme ad accessori per fumare l’erba. Nonostante fosse per uso personale è stata arrestata insieme alla sua amica Leah McCarthy. L’accusa è quella di importazione di marijuana e utensili per fumare la cannabis.

Gigi Hadid: multa di 1000 dollari e rilascio immediato per la modella

All’arresto ha seguito un processo immediato al centro di detenzione del posto con la cauzione per il rilascio pagata in attesa del procedimento giudiziario. Alla fine è arrivata solo una multa di 1.000 dollari. Un membro dello staff di Gigi Hadid a People ha sottolineato che la modella aveva acquistato legalmente la droga a New York previa autorizzazione medica. Dal 2017 inoltre nelle Isole Cayman l’uso di marijuana a scopi terapeutici è legale. La fedina penale della modella resta quindi pulita.













