Dopo l’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli in tanti hanno iniziato a non confidare più nel tecnico scelto da Giuntoli e nel suo operato in bianconero, tra questi anche Gigi Maifredi giudica Thiago Motta e la stagione che sta avendo in un’intervista in cui ha raccontato diversi aneddoti della sua avventura a Torino e del rapporto con l’Avvocato Agnelli. Riguardo il tecnico italo-brasiliano sostiene che ormai il suo nome venga associato a lui ma che in realtà i due non possono essere paragonati visto che Maifredi aveva a disposizione solamente 14 giocatori e 2 stranieri.

Entrando poi più nell’aspetto tecnico e di ambientamento con la galassia Juventus Maifredi spiega che l’errore più grande del giovane allenatore è stato voler trasportare il bellissimo calcio espresso a Bologna in una piazza profondamente diversa ed esigente come quella bianconera e soprattutto con interpreti dalle caratteristiche diverse. I giocatori sono tutti molto talentuosi ma soprattutto il centrocampo è dove, secondo Maifredi, la differenza tra le ultime due esperienze di Thiago Motta si nota. “Aebischer, Freuler e Ferguson, un centrocampo di altissimo livello intellettuale e molto ricettivo. Gli interscambi con quei tre venivano naturali. Locatelli è un ottimo giocatore, Koopmeiners io lo amo, ma è un pesce fuor d’acqua”

Gigi Maifredi giudica Thiago Motta e la sua scelta di fare un grosso passo dal Bologna alla Juventus e che secondo lui non è mai possibile senza prima fare uno step intermedio in una società più importante ed esigente di quella rossoblù ma non nella squadra che forse più di tutte in Italia, ogni anno parte con l’obiettivo di vincere. “La prospettiva di allenarla ti fa perdere il senso della realtà e dell’orientamento. Venivo da una serie infinita di vittorie e non avevo messo nel giusto conto le difficoltà che avrei incontrato. Non escludo che lo stesso sia successo a Motta, anche se lui, a differenza mia, il grande calcio l’ha conosciuto da giocatore a diciotto anni”

L’ex allenatore racconta poi del rapporto con l’Avvocato Agnelli e di come gli abbia offerto un contratto di tre anni che lui rifiutò per averne uno da un solo anno, durante la sua esperienza in bianconero ha sempre cercato di far sorridere con battute di ogni tipo il presidente della Juventus, senza però mai riuscirci, “A tavola mangiava un gamberone. Gli chiedevo: “come fa a vivere con un solo gamberone?”. Mai che abbia sorriso una volta.”.