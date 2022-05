Gigi Marzullo a Don Matteo 13/ In canonica per intervistare Natalina

Nella puntata di questa sera di Don Matteo 13 ci saranno tanti ritorni come Flavio Insinna che farà ritorno a Spoleto per conoscere il fidanzato di sua figlia Valentina e avrà una bella sorpresa quando scoprirà che il fidanzato di sua figlia si tratta del PM Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico. Ospite a sorpresa durante questa puntata di Don Matteo 13 sarà Gigi Marzullo.

Antonella De Iuliis, moglie Gigi Marzullo/ "Paziente e buona. 20 anni insieme e..."

Anche questa sera ci sarà un omicidio a cui Don Massimo dovrà indagare e per farlo cercherà di scavare nel passato di Caterina la mamma di Federico, che sarà la principale sospettata. Oltre al giallo, come sempre durante la puntata di Don Matteo 13 non mancheranno i momenti comici che la fiction di Rai 1 è in grado di offrire.

Gigi Marzullo: "Non voglio morire"/ "Paradiso non mi interessa: meglio non nascere…"

Gigi Marzullo entra nella canonica di Don Matteo 13

Gigi Marzullo apparirà durante la puntata di Don Matteo 13 nei suoi stessi panni. Il giornalista, infatti, farà la sua irruzione in canonica per intervistare Natalina che così potrà realizzare finalmente il grande sogno della sua vita e potrà apparire in televisione.

Natalina per ottenere l’intervista però, dovrà architettare degli stratagemmi che coinvolgeranno tutti gli abitanti della canonica e il Maresciallo Cecchini che si ritroverà in una situazione assurda solo per far contenta la donna. Come andrà a finire? Verranno scoperti?

Marisa Laurito/ Quella volta a Venezia con Marzullo: "Piangevamo disperati per amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA