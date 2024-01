Gigi Marzullo: “A volte non andrei a dormire per paura di non svegliarmi più”/ “Per scacciare la tristezza…”

Gigi Marzullo e il concetto di malinconia: “E’ la felicità di sentirsi tristi…”

La puntata di oggi de La Volta Buona si è tinta di introspezione, di profondità riflessiva e di curiosi aneddoti grazie alla pregevole presenza di Gigi Marzullo. Il suo modo di vivere le interviste quasi riflette la sua attitudine da intervistatore e dalle sue parole si evincono sempre ragionamenti molto profondi. Caterina Balivo lo ha immediatamente incalzato sul ‘Blue Monday’, ovvero il lunedì più triste dell’anno, ed ecco la sua risposta: “Per me la malinconia è la felicità di sentirsi tristi; fare di una cosa negativa una cosa positiva. Quando si è tristi si è più creativi e si ha più voglia di vivere. Io ne ho tanta e cerco di scacciare la tristezza con momenti positivi… Io quasi quasi non andrei a dormire per paura di non svegliarmi il giorno dopo”.

Antonella De Iuliis, chi è la moglie di Gigi Marzullo/ "Matrimonio dopo 20 anni insieme perché..."

Caterina Balivo, prima di scherzare usando il ‘modus’ del collega nel porre le domande, ha incalzato Gigi Marzullo sulla sua attualità sentimentale: “Come va l’amore? Va bene, dipende soprattutto da noi: nel fare in modo che possa sempre trionfare”. Il conduttore non si è dunque sbilanciato, lasciando però intendere che tutto vada nel verso giusto.

Gigi Marzullo, dalle domande ‘a specchio’ all’aneddoto su Domenico Modugno

Nella seconda parte dell’intervista a La Volta Buona, Caterina Balivo si è messa nei panni del suo interlocutore incalzando Gigi Marzullo come lui farebbe con i suoi ospiti. “Meglio uomo di spettacolo o uno spettacolo di uomo? Sarebbe meglio essere uno spettacolo di uomo ma io non ci riuscirò mai, meglio essere un uomo di informazione…”. La conduttrice ha poi continuato: “Meglio amare e aver perso o non aver mai amato? Io ho fatto entrambe le cose, ma è sempre meglio amare anche se non raggiungi l’obiettivo prefissato”.

Non poteva poi mancare la fatidica domanda: “La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? La vita a volte è un incubo, ma i sogni aiutano a vivere meglio proprio affinché la vita possa diventare tale. Io sono nato ad Avellino, essere partito da lì ed essere qui a parlare con te in un appuntamento di successo sulla rete più seguita dagli italiani per me è un sogno”. Infine, Gigi Marzullo ha impreziosito la puntata de La Volta Buona con qualche aneddoto: “L’intervista più difficile? Domenico Modugno, all’inizio lui era stato poco bene: poi però è stata una bellissima intervista. Anche con Paolo Villaggio si giocava all’inizio e poi si diventava meno giocosi…”.











