Gigi Marzullo: “Antonella De Iuliis? Ecco perché ho atteso 20 anni per sposarla”/ “Ci sono percorsi che…”

Gigi Marzullo a Estate in diretta: il rapporto con la famiglia e la fede

Gigi Marzullo, ospite di Estate in diretta nella puntata del 17 agosto, si è raccontato tra carriera e famiglia. Partendo proprio dal rapporto con i genitori e con suo fratello, il conduttore ha rivelato: “Mio padre non è stato tantissimo a casa, mia madre tantissimo. Ho un ricordo ottimo di mio padre, mentre mia mamma è stata una costante della mia vita, possessiva. Se era orgogliosa? Sì, quando mi sono laureata. Mio fratello Enzo? Molto più bravo e colto di me ma ha avuto una vita più complicata, aveva paura di vivere, al contrario di me.”

Gigi Marzullo: "Nella vita ho fatto ciò che volevo fare"/ "Mia mamma mi scambiò per Crozza"

Poi ha parlato del suo rapporto con la fede: “È un po’ dubbioso, io penso che ci sia qualche altra cosa, anche perché mi fa paura pensare che non ci sia nulla dopo.”

Gigi Marzullo, dall’affetto per Ciriaco De Mita al matrimonio con Antonella De Iuliis

Nel corso della chiacchierata con Nunzia De Girolamo, Gigi Marzullo ha sottolineato quanto l’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita sia stato per lui una figura importante: “Lui è stato per me un secondo padre, quasi una guida perché avevo con lui un rapporto confidenziale. – e ha aggiunto – Mi ha insegnato a parlare poco, bisogna più ascoltare che parlare e bisogna essere tolleranti. Mi ha insegnato che ci vuole il coraggio di convincere gli altri, anche se la pensano diversamente da noi. Nella vita non bisogna mai desistere”.

Antonella De Iuliis, moglie Gigi Marzullo/ "Il matrimonio? Ha fatto tutto Ciriaco De Mita"

Non è mancato infine un cenno alla storia d’amore con Antonella De Iuliis, con la quale è convolato a nozze di recente: “Perché mi sono sposato dopo 20 anni? Perché esistono dei percorso, e alla fine dei percorsi c’è sempre un traguardo. Questo è stato un percorso lungo con un traguardo felice.” ha spiegato.

