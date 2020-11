Gigi Marzullo/ Il conduttore di Sottovoce: “Sogno di intervistare un Papa”

Gigi Marzullo, il conduttore di Sottovoce, si è raccontato in una lunga intervista dalle pagine del settimanale Oggi a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo libro: “Si faccia una domanda”. Il conduttore e giornalista conosciuto dal grande pubblico per le sue domande ci tiene a precisare “una domanda non è mai indiscreta, una risposta talvolta può esserlo”. Una cosa è certa per Marzullo “le domande non devono mai essere delle stilettate, devono aiutare a conoscere, mai a distruggere”. Attenzione però a definirlo famoso, visto che il conduttore ci tiene a precisare: “io ho solo lavorato. Famoso? Mi sembra troppo, direi un pò popolare”. Ma quando nascono le sue domande? A rivelarlo è proprio Gigi Marzullo dalla pagine di Oggi: “la notte è il momento migliore. Sono il frutto delle mie emozioni, un incontro, un film, mi annoto i dialoghi”. Le sue domande sono diventate delle “martellate”, un vero e proprio fenomeno anche se Marzullo non nasconde di ricordare ancora oggi la risposta più bella ricevuta: “la diede Sabina Guzzanti. Quando le chiesi: si faccia una domanda e si dia una risposta, lei stette in silenzio 30-40 secondi e poi disse Fatto”.

Gigi Marzullo: “mia moglie Antonella De Iuliis è più socievole di me”

Durante la sua carriera Gigi Marzullo ha intervistato anche Federico Fellini: “è stato molto gentile anche se non aveva voglia. Rimase meravigliosa quando gli chiesi perchè faceva vedere donne di corpo grande. Si scocciò”. Tra i suoi intervistati anche Stallone e tante tante altre, anche se non nasconde che c’è ancora una persona che vorrebbe intervistare: “Un Papa. Ho intervistato alcuni cardinali e il mio auguro è che nel tempo alcuni di questi possano diventare Papi”. Parlando, invece, della donne che più di altre intervistate l’ha affascinato ha rivelato: “La Casta, la Loren e Julia Roberts”. L’amore della sua vita però è tutto per la moglie Antonella De Iuliis con cui si è sposato nel 2018 dopo un lunghissimo fidanzamento. “Lei aveva molta voglia di farlo” – ha raccontato il conduttore – non mi sarebbe piaciuto ricevere un no”. Parlando poi di amore ha confessato: “L’amore è irrazionale. E con mia moglie io che parlo poco, parlo. E’ molto più socievole di me”.



