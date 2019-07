Gigi Marzullo/ “Le donne sono il mio punto debole. La morte? La mia più…”

Gigi Marzullo è il protagonista di un faccia a faccia con Pierluigi Diaco nella puntata odierna di “Io e te”. Protagonista da anni delle notti di Raiuno, Gigi Marzullo ripercorre le tappe più importanti della sua vita privata e artistica. Una vita in cui Marzullo non si è fatto mancare nulla, in primis le donne che sono sempre state il suo punto debole. L’incontro con Antonella De Iuliis che ha sposato dopo oltre 20 anni di convivenza, ha cambiato la sua vita. “Sono un uomo difficile, tanto difficile. Per dire, a casa mia non si cucina mai […]. Solo forno a microonde, la cucina è chiusa, mai usata, intatta. Anche l’acqua per la pasta la facciamo bollire nel microonde. Perché? Non sopporto gli odori molesti, non sopporto lo sporco. Antonella ( mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre“, ha raccontato Marzullo al Corriere dea Sera.

GIGI MARZULLO: “HO PAURA DELLA MORTE”

Gigi Marzullo ha intervistato tantissimi personaggi nel corso degli anni. Sono poche, invece, le interviste che lo stesso Marzullo ha rilasciato. Tra le più importanti c’è quella al Corriere della Sera, rilasciata lo scorso anno in cui ha parlato della sua paura più grande, quella per la morte. “Ho una paura pazzesca della morte. Non prendo l’aereo da vent’anni perché ho paura che precipiti. Quando non dormo con la mia compagna fatico a prendere sonno perché penso che potrei non risvegliarmi. Sto male se penso che dovrò morire e perdere tutto quello che mi sono conquistato: una trasmissione, una casa, le mie camicie a righe. Lo so, è poco. Però per me è molto perché ho desiderato tanto tutto questo“, ha confessato.

