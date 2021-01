Gigi Marzullo perchè non ha figli?/ “Mi sono dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato”

Gigi Marzullo ha sposato la storica compagna Antonella De Iuliis nel 2018, dopo 20 anni insieme. La coppia non ha avuto figli, mentre Antonella ha avuto un figlio da una precedente relazione. Ospite della trasmissione “Vieni da Me”, condotta da Caterina Balivo su Rai 1, Gigi Marzullo ha affermato di non essere dispiaciuto di non aver avuto figli, perché un figlio è come se lo avesse: “Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala”, ha ammesso il giornalista, convinto che se la vita avesse voluto quel figlio sarebbe arrivato.

Gigi Marzullo: la mancata paternità e la morte del fratello

Gigi Marzullo, nel salotto di “Vieni da me”, ha parlato anche della sua famiglia, originaria di Avellino: “Sono rimasto solo, eravamo in quattro in famiglia, questa è una cosa molto triste”. Il padre Gerardo e la madre Angela, entrambi insegnanti elementari, sono morti a 90 anni. A marzo del 2003, il fratello Enzo Maria è stato ritrovato morto nella dimora materna a Roma: “Mio fratello aveva solo 41 anni, godeva la sua vita, amava la sua vita anche se a volte esagerava. Io gli dicevo che ho paura della morte lui mi diceva che aveva paura di vivere, non della morte”, ha detto il giornalista parlando anche della reazione dei suoi genitori: “Mia madre ha saputo reagire un po’ meglio tenendo presente interiormente il suo dolore, mio padre voleva ogni giorno andare al cimitero a salutare suo figlio”.



