Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso: come sta?/ Operazione su 2 ernie addominali

Gigi Marzuolo è stato ricoverato d’urgenza nelle scorse ore ad Avellino dopo un malore improvviso sofferto nella sua casa natale: per lo storico e istrionico conduttore dei programmi notturni della Rai le condizioni sono state rilevate stazionarie dopo un’operazione chirurgica d’urgenza dovuta alla doppia ernia addominale che ha accusato Marzullo, visitato subito dai medici dell’ospedale “Moscati” di Avellino e poi ricoverato d’urgenza con operazione immediata per rimuovere la doppia ernia. Secondo quanto riporta Fanpage, l’intervento è perfettamente riuscito ma è stato raccomandato assoluto riposo per il conduttore che anche in estate continua a registrare ogni giorno i programmi della Terza Serata su Rai da “Sottovoce” a tutti gli altri speciali sempre curati da Gigi Marzullo. Secondo quanto spiegato da TvFanpage, l’avellinese doc si trovava nella sua abitazione per alcune giorni di ferie in vista del Ferragosto quando ha accusato fortissimi dolori addominali, costretto a quel punto a chiamare il 112.

COME STA GIGI MARZULLO?

Secondo le cronache dei giornali locali irpini, Marzullo dopo l’operazione per fortuna riuscita ha voluto ringraziare tutti i medici e paramedici che lo hanno assistito nelle scorse ore. Ora sta bene e dovrà stare un po’ a riposo, un bel problema per uno stacanovista del piccolo schermo come lui. Per fortuna non ci sono state complicazioni e l’intervento pare sia riuscito tranquillamente anche grazie alla tempestività della chiamata dei soccorsi e del successivo ricovero. Il riposto dovrà essere assoluto anche perché Gigi Marzullo deve ricaricare le “batterie” per la nuova stagione autunnale che i i Palinsesti Rai 2019-2020 gli hanno affidato: 5 programmi affidatigli in prima persona per cinema, musica, teatro, libri, con la piena conferma dello storico ormai “Sottovoce” delle domande/risposte iconiche dei vari ospiti che siedono nella sua trasmissione.

