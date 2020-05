Gigi Marzullo/ “Un figlio? Ho sposato Antonella De Iuliis e con lei è come…”

Pubblicità

Gigi Marzullo, con una mascherina abbinata alla maglia a righe che indossa, risponde alle domande al buio di Vieni da me. Lo scrittore e il conduttore ammette di aver perso la testa per le donne che ha incontrato dal punto di vista professionale. Solo con un’attrice ha avuto quella che definisce “un’amicizia affettuosa”. “Non ero mai stato in Francia. Siccome sono un tipo pauroso e amo farmi guidare quando vado in un Paese che non conosco, avevo chiesto ad un’attrice che era la protagonista de I Promessi Sposi e che avevo intervistato, Delphine Forest, di farmi da guida. Lei, poi, è venuta in Italia e abbiamo avuto un’affettuosa amicizia, ma è stata l’unica volta che è accaduto“, ammette Gigi Marzullo che poi confessa di avere come unico talento “quello di fare le domande”.

GIGI MARZULLO: “UN FIGLIO? COME SE LO AVESSI”

Sposato con Antonella De Iuliis, Gigi Marzullo non ha mai avuto figli, ma il conduttore rimpiange di non essere diventato padre? “Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala”, ammette Gigi Marzullo che è convinto che se la vita avesse voluto quel figlio sarebbe arrivato. Marzullo, poi, racconta di non provare invidia per nessun collega e di essere soddisfatto del suo lavoro e della sua carriera anche se, all’inizio, le critiche ricevute sono state tante “per le domande che pongo”, racconta a Caterina Balivo. Infine, Marzullo confessa che non lascerebbe mai la Rai perchè “è la mia vita, sono cresciuto in Rai e anche se mi offrissero di più, non me ne fregherebbe niente”.



