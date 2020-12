Gigi Proietti/ Ad un mese dalla morte, il dolore è ancora forte

Gigi Proietti non ha bisogno di presentazioni. Il suo sorriso ha conquistato il pubblico italiano in questi anni a colpi di commedie, di personaggi e di pezzi teatrali che hanno saputo bucare anche il piccolo schermo conquistando trasversalmente il pubblico e le generazioni. Purtroppo il cinema italiano e il mondo del teatro gli hanno dovuto dire addio il 2 novembre scorso quando si è spento proprio quando tutti erano pronti a festeggiare il suo ottantesimo compleanno. Fiumi di lacrime, ricordi e aneddoti hanno accompagnato la morte del maestro quando uno stuolo di attori e suoi studenti, si sono alternati davanti alla sua bara per un ultimo saluto recitato trattenendo a stento la commozione. Proprio oggi, 2 dicembre, un mese dopo la morte, la Rai ha deciso di ricordarlo con uno speciale a lui dedicato con aneddoti, racconti, interviste e spezzoni dei suoi show e dei suoi film migliori, Gigi Che Spettacolo.

Come è morto Gigi Proietti?

Ma come è morto Gigi Proietti? L’attore è andato incontro a gravi problemi cardiaci arrivati dopo il ricovero in terapia intensiva in una clinica romana. I suoi funerali sono andati in scena, per volere della famiglia, nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo, a Roma, in forma privata ma in diretta televisiva conquistando e tenendo incollati allo schermo milioni di spettatori e di fan che hanno voluto dirgli addio in questo modo. La sua è stata una carriera lunghissima e piena di successi. Gigi Proietti ha passato mezzo secolo sul set e sul palco con la sua autoironia e il suo cinismo romano, proprio lui che per volere dei suoi genitori aveva iniziato a studiare Giurisprudenza e la sera sgattaiolava fuori per esibirsi con la sua band. Quando ha iniziato a recitare poi non ha smesso più per nostra grande gioia. Cosa si ricorderà questa sera nello speciale e quale suo monologo sarà ritrasmesso su Rai1? Siamo sicuri che qualsiasi cosa si scelga gli ascolti saranno sempre altissimi.



