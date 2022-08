Gigi Proietti, com’è morto?/ Il medico: “Fece ironia fino alla fine”

Gigi Proietti, la morte causata dai problemi al cuore

Gigi Proietti è scomparso ormai da quasi due anni. Era il 2 novembre del 2020 quando il famoso attore romano è morto a causa di alcune complicazioni legate al cuore. Da diverso tempo il comico era ricoverato presso una clinica della capitale, in seguito ad alcune gravi complicazioni cardiache, che peggiorarono improvvisamente le sue condizioni di salute. Il medico che lo seguiva, dichiarò che Gigi Proietti non era mai stato ansioso, né preoccupato, nemmeno nei momenti più duri della sua battaglia. “Quando gli ho fatto la tac ironizzava sulle sue condizioni: ‘Come vado? Je la faccio?’. Non l’ho mai percepito ansioso e preoccupato. Era lui, è sempre stato lui“, ha raccontato all’Adnkronos.

Gigi Proietti/ I Cavalli di Battaglia ci ricordano che "una risata aiuta a vivere"

Gigi Proietti, com’è morto? Il medico che lo curava: “C’erano troppe complicanze”

“Da anni era un cardiopatico grave e quando è venuto qui in condizioni preoccupanti. Anche diversi anni fa, per motivi analoghi, aveva avuto un ricovero, ma questa volta era diverso”, ha precisato a suo tempo il medico di Proietti. Le complicazioni legate al cuore, dunque, peggiorarono notevolmente e repentinamente la salute dell’attore romano, che in precedenza fu operato anche all’aorta. Un’operazione tentata nuovamente nel 2020, ma purtroppo non riuscita. “Il problema di un cuore che non funziona bene crea uno scompenso su tutto il resto, dando il via a patologie multiorgano. Gli ho fatto la tac che era ancora lucido, ma c’erano davvero troppe complicanze”, l’amara ammissione del medico dopo la scomparsa del commediante capitolino.

LEGGI ANCHE:

Sagitta Alter, compagna Gigi Proietti/ "Il più bel traguardo, la nostra famiglia"Cavalli di Battaglia, Gigi Proietti/ Ospiti e anticipazioni: oggi in replica su Rai 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA