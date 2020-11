Gigi Proietti in terapia intensiva: gravissimo/ “Come sta? Non è Covid, ma il cuore”

Gigi Proietti in terapia intensiva. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno in serata. L’attore è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva in una nota clinica romana. I suoi problemi non sono legati al Covid. Si parla infatti di problemi cardiaci. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la famiglia aveva voluto mantenere il riserbo sulle condizioni di salute di Gigi Proietti, che domani compie 80 anni. Già in passato l’attore aveva sofferto di cuore. Infatti, nel 2010 era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pietro di Roma, perché aveva accusato una forte tachicardia. Già allora la famiglia aveva provato a non far trapelare la notizia. E infatti l’attore aveva chiesto massima riservatezza ai suoi fan, ma nel giro di pochi giorni si riprese, quindi tornò a casa e a recitare. Anche stavolta la notizia è trapelata e i fan sono preoccupati per le sue condizioni, ma al tempo stesso si augurano di ricevere presto buone notizie. Le stesse che speriamo di poter dare noi. (a cura di Silvana Palazzo)

GIGI PROIETTI, L’OMAGGIO DELLA RAI PER IL COMPLEANNO

Quello di domani doveva essere un compleanno speciale per uno dei pilastri della comicità e dello spettacolo italiano. Gigi Proietti è infatti un talento assoluto che ha saputo farsi conoscere ed apprezzare come attore, regista, doppiatore, cantante, conduttore, cabarettista, scrittore e insegnante e chi più ne ha ne metta. Fuoriclasse e mattatore, il Maestro Gigi Proietti nel giorno del suo 80esimo compleanno verrà omaggiato dalla Rai con la messa in onda di una programmazione davvero speciale. Una carriera unica e straordinaria quella di Proietti che si è contraddistinto sempre in ogni suo lavoro sia stato cinema, teatro, tv o uno show. In realtà in pochi sanno che la carriera di “artista” è cominciata quasi per caso come ha raccontato proprio l’attore e comico romano in un’intervista concessa a ilgiornaleoff.it: “Cominciai a raccontare delle barzellette inframmezzate da piccoli intermezzi comici. Poi mi misi a canticchiare brani di celebri canzoni del passato nelle trattorie dove andavamo dopo aver faticato sui libri a gustarci una pausa ristoratrice“. Proietti non aveva alcuna intenzione di diventare uno dei mostri sacri viventi dello spettacolo italiano: “E’ stata una meravigliosa avventura che mi è capitata addosso quasi senza volere perché una sera in una di quelle meravigliose trattorie romanesche“. In quell’occasione conobbe l’attore e mimo Giancarlo Cobelli che lo esortò a fare teatro.

GIGI PROIETTI: 80 ANNI DI ETÀ E 62 DI CARRIERA

Una proposta a cui un giovanissimo Gigi Proietti ribattè dicendo: “Per fare teatro ci volevano gli attori. Io non sono un attore sono solo un povero pazzo che dice tre o quattro barzellette tra una lezione e l’altra all’università“. L’incontro con Vittorio Gassman fu inaspettatamente il suo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo: “Mi disse ‘perché non viene a trovarmi uno di questi giorni così vedrà come recitano i miei attori. Fu cosi continuai a frequentarlo molto amichevolmente. A quel punto decisi che il teatro sarebbe stato la mia vita“. Arrivarono poi i primi ruoli importanti: da Alberto Moravia intitolato “Il dio Kurt a “Operetta” di Gombrowicz fino a “La caserma delle fate”. Poi il teatro dove Proietti ci arriva per caso come ha ricordato in un’intervista concessa a La Repubblica: “Non ero abitato dal fuoco sacro, semmai dal fuoco fatuo. Avevo fatto dei provini. Ma non è che avessi una cultura teatrale. Feci piccole cose. Restai folgorato da Carmelo Bene che recitava in Caligola di Albert Camus“. Il primo grande successo arriva con “Alleluja, brava gente” fino alla consacrazione anche sul grande schermo con film cult come “Febbre da cavallo“. Parlando di cinema e teatro Proietti nessun dubbio: “Il teatro si fa tra il falso e il finto. La magia è trovare il vero che vi è nascosto, mentre il cinema cerca il verosimile. Dopotutto, veniamo dalla grande stagione neorealista“. Infine sul successo conquistato anche in tv: “Le sono riconoscente, mi ha regalato un successo incredibile e anche inaspettato“. Ora una nuova sfida da vincere, quella per la sua salute.



