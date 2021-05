Gigi Proietti “Non ancora seppellito a Roma”/ Ama: “La decisione della famiglia..”

Si torna a parlare della situazione tumulazioni a Roma, con i vari attacchi alla sindaca Raggi, e si parla ancora di Gigi Proietti, il grande attore venuto a mancare il 2 novembre del 2020. Da allora le sue ceneri continuano a rimanere lontane da Roma e tutto perché in un primo momento, dopo lo scandalo cremazione, si è deciso di portarlo fuori regione, in Umbria in attesa di un posto al Verano. Fino a questo momento le ceneri del grande Gigi Proietti sono rimaste accanto ai suoi genitori, Romano e Giovanna, ma proprio in queste ore si era tornato a parlare di nuovo del caso (magari per usarlo a fini politici) e così è toccato all’Ama rispondere a tono proprio poco fa con un comunicato ufficiale.

Susanna Proietti, figlia Gigi/ Con i suoi disegni ha completato il libro del padre

Ama risponde alle polemiche sulla tumulazione di Gigi Proietti di queste ore: “Famiglia ha deciso settimana scorsa”

Il “core de Roma” è ancora lontano dalla Capitale e dal cimitero degli artisti e così Ama spiega che le ‘operazioni di sepoltura delle spoglie di Gigi Proietti sono seguite in raccordo con la famiglia’. Secondo quanto comunica l’Ama sembra che la famiglia abbia comunicato solo la settimana scorsa la propria decisione optando per la concessione di un’area per cappella che dovrà essere edificata e collocata proprio nella parte nuova del cimitero del Verano. Nel comunicato si legge: “Già da novembre, tecnici di Ama-Cimiteri Capitolini, insieme a un rappresentante di Roma Capitale, hanno effettuato una serie di sopralluoghi con i congiunti del grande artista romano in più aree del Cimitero Monumentale del Verano. La scorsa settimana, i familiari di Gigi Proietti hanno individuato e scelto la soluzione più idonea tra quelle visionate”.

LEGGI ANCHE:

Carlotta Proietti, figlia Gigi/ "Mi manca tutto di lui, mi ha dato tantissimo"Nancy Brilli/ "Cinema snob con Gigi Proietti, gli dissero che non aveva la faccia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA