Gigi Proietti/ “Non ho grandi verità, ho dei dubbi” (Techetechetè)

Gigi Proietti è tra i protagonisti della puntata di oggi, venerdì 17 luglio 2020, di Techetechetè, il programma cult di Raiuno. Questa sera spazio ai video frammenti dedicati alla straordinaria carriera dell’attore e regista teatrale che negli ultimi tempi ricopre anche il ruolo di direttore artistico del Silvano Toti Globe Theatre di Roma. Proprio in questi giorni, dopo la terribile pandemia da Coronavirus, riaprono le porte del teatro con un video affidato alla voce del grandissimo Proietti. “Questo di spalle con le braccia spalancate sono io e questo è il Silvano Toti Globe Theatre di Roma”. Con queste parole il cabarettista annuncia la riapertura ufficiale del teatro shakespeariano di Villa Borghese con tanto di video pubblicato su tutti i social network a conferma che la cultura e l’arte stanno ricominciano a vivere. Il direttore artistico del teatro accompagna virtualmente gli spettatori alla scoperta della nuova stagione teatrale del teatro shakespeariano di Villa Borghese. “Viva il teatro dove tutto è finto, ma niente c’è de farso e questo è vero – narra Proietti nel video – così dice er poeta. E chi è er poeta? Io, quello con le braccia spalancate” dice la voce di Proietti mostrando al pubblico un teatro ancora vuoto che aspetta solo di essere riempito dal pubblico. Il Silvano Toti Globe Theatre, infatti, è pronto a ripartire dopo la chiusura obbligata legata alla manutenzione, ma anche per l’adeguamento a quelle che sono le regole e disposizioni anti-Covid richieste dal governo. L’apertura è fissata per il prossimo 29 luglio.

Gigi Proietti, il messaggio per gli anziani

Una bella notizia per Gigi Proietti pronto a festeggiare la riapertura del Silvano Toti Globe Theatre di Roma dopo questi lunghi mesi di quarantena e lockdown per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Durante questi mesi l’attore e regista ha fatto più volte sentire la sua voce a favore dei più deboli, in particolare gli anziani che ha definito come un esempio da seguire. Proprio a loro, l’attore ha realizzato un video per la Polizia di Stato in cui esortava le persone a rispettare le regole e a restare a casa. “Salve sono Gigi Proietti, vi saluto da casa mia. Parlo a voi non più giovanissimi e quindi miei coetanei. Il tempo passa per tutti. Ne abbiamo visti di momenti difficili ma vedrete supereremo anche questo. Per la tradizione noi anziani dovremmo essere i più saggi e quindi siamo d’esempio alla collettività: restiamo a casa. Perché più gente ubbidisce a questa disposizione e prima finisce tutto e potremo di nuovo andare ‘ndo ce pare. Una stretta di mano e un abbraccio da Gigi Proietti”. Un messaggio che ha immediatamente trovato il plauso di Fiorello che sui social ha scritto: “il grande Gigi Proietti parla ai nonni d’Italia con un messaggio importante. Noi gli siamo grati, come siamo grati a tutti gli anziani che restando a casa sono d’esempio per tutta l’Italia. Cari nonni, vi vogliamo bene!”. Del resto anche Gigi Proietti come buona parte degli italiani ha trascorso la sua vita in quarantena rispettando le regole anti-Covid: “sono rimasto sempre a casa ringraziando il cielo ho un po’ di giardino, sono stato abbastanza fortunato”. Non solo, Proietti ha anche precisato: “non amo molto i talk show, sono praticamente assente, non vado mai, onestamente non ho nessun discorso da fare alla Nazione, invidio chi ci va ed è depositario di grandi verità. Io non ho grandi verità, ho dei dubbi, ma andare ad esternare i propri dubbi in televisione mi sembra assurdo”.



