Gigi Reder, chi è il Ragionier Filini di Fantozzi/ Moglie e figlio Emilio: “Con loro la mia vita è cambiata”

Chi è Gigi Reder, famoso attore celebre per il Ragionier Filini di Fantozzi

Nel vasto panorama della commedia italiana del ventesimo secolo, Gigi Reder è sicuramente uno dei nomi più altisonanti. Celebre per il suo talento unico e la sua presenza scenica, Reder ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori con la sua interpretazione del ragionier Filini nella saga di Fantozzi.

Nato il 25 novembre 1928 a Milano, Luigi Reder, noto come Gigi, iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo nei primi anni ’50. Dopo aver completato i suoi studi presso l’Università Federico II, decide di intraprendere una nuova avventura a Roma, dove si immerge nel vibrante mondo della radio. Qui, assume il ruolo di radiopresentatore e si distingue anche come attore di radiodrammi, portando vita a storie avvincenti attraverso le onde dell’etere. Parallelamente fa il suo debutto sul palcoscenico, iniziando con opere dialettali e spettacoli d’avanspettacolo che catturano l’attenzione del pubblico.

Gigi Reder, la vita privata top secret: le parole sulla moglie e il figlio Emilio

Ma l’influenza di Reder non si limita solo a “Fantozzi”. La sua carriera abbraccia una vasta gamma di ruoli. Film come “Febbre da cavallo” e “Il marchese del Grillo” lo hanno visto brillare sul grande schermo accanto ad altri grandi attori italiani. Oltre alla sua carriera sul palcoscenico e sullo schermo, Gigi Reder era noto anche per la sua riservatezza riguardo alla sua vita privata. Nonostante fosse un personaggio pubblico amato da milioni di persone, ha mantenuto un profilo basso lontano dai riflettori, concentrando la sua attenzione sul suo lavoro e sulla sua famiglia. Sappiamo di Gigi Rede che era sposato e che ha avuto un figlio, Emilio De Grolèe Schroeder.

Di sua moglie in un’occasione, Reder disse: “Sembrerà scontato ma io devo molto a mia moglie… Stiamo insieme dal 1971 e da quando è entrata nella mia vita le cose sono cambiate.” Muore all’età di 70 anni, nel 1998, a causa di un arresto cardiaco. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano, ma il suo lascito artistico continua a vivere attraverso le sue performance indimenticabili e l’influenza duratura che ha avuto sulla cultura popolare italiana.











