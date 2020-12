Gigi Riva cade in casa: come sta/ Tanta paura ma il figlio rassicura “Solo spavento”

Tanta paura per Gigi Riva, ma fortunatamente nulla di grave. La leggenda del calcio italiano, 76enne ex attaccante della nazionale azzurra, nonché bandiera del Cagliari, è caduto nella scorsa notte, quella fra lunedì 14 e martedì 15 dicembre, nella propria abitazione situata nella cittadina capoluogo della Sardegna. Una volta ripresosi Rombo di Tuono, così come veniva soprannominato Gigi Riva quando calcava i campi da gioco di tutta Italia, ha chiamato i soccorsi che sono prontamente intervenuti medicandolo solamente sul posto. L’ex stella del calcio italiano ha preferito rimanere a casa senza ricorrere ad un ricovero ospedaliero anche perchè, come riportato da numerosi quotidiani in queste ultime ore, a cominciare da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni fisiche non destavano alcuna preoccupazione. A conferma della non gravità della situazione anche le parole del figlio dell’ex giocatore, Nicola, che ha commentato la vicenda dicendo “Solo un grande spavento”.

GIGI RIVA CADE IN CASA: PRONTO A FESTEGGIARE UN ANNO DI PRESIDENZA

Gigi Riva è stato nominato presidente onorario del Cagliari il 18 dicembre del 2019, di conseguenza potrà festeggiare il suo primo anno di carica assieme ai suoi parenti più stretti, in vista poi delle festività natalizie. Poco più di un mese aveva invece festeggiato i 76 anni, precisamente lo scorso 7 novembre, e per l’occasione aveva confessato: «Il calcio è stata la mia vita, avevo la testa sul calcio e l’ho sempre seguito con serenità. È senz’altro valsa la pena, se rinasco vorrei rifare le stesse cose». Campione d’Europa con la nazionale italiana nel 1968, poi vice-campione del mondo nel 1970, Riva detiene il record di marcature proprio con gli azzurri, ben 35 gol realizzate. E’ considerato anche per questo uno dei più grandi attaccanti italiani di tutti i tempi, e nella classifica stilata dalla rivista World Soccer è stato inserito al 74esimo posto fra i più grandi del 20esimo secolo. Ha giocato dal 1963 al 1976 con il Cagliari dopo l’esordio nel Legnano, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del tricolore nel 1969-1970, l’unico scudetto della storia cagliaritana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA