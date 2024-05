Gigi Sabani, chi è e come è morto/ Il ricordo del figlio Simone: “Il destino ci ha divisi”

Gigi Sabani, morto a 54 anni, è uno degli showman più apprezzati e noti del panorama italiano stroncato prematuramente da un infarto. Nella puntata di oggi a La volta buona, sarà ospite il figlio Simone per ricordare il padre scomparso il 4 settembre 2007 quando lui era ancora adolescente.

“I ricordi più belli li ho avuti grazie ai racconti delle persone” dichiarava Simone in un’intervista a RTL 102.5. Il figlio del re della risata, infatti, non ha vissuto molto il rapporto con il padre che era sempre impegnato per lavoro: “Papà faceva il centralinista. Mamma lo ha conosciuto per uno scherzo telefonico […] Mia mamma andò ad un suo spettacolo di piazza ma non si conoscevano, poi dopo mesi, dopo anni si sono rincontrati, innamorati e sposati”, ha raccontato Simone. Quella tra i suoi genitori l’ha definita “una storia d’amore da fiction”, frutto di una “bella coincidenza”.

Gigi Sabani chi è e come è morto il padre di Simone: stroncato da un infarto

Gigi Sabani, morto prematuramente, esordisce in Rai nel 1979 per poi approdare nella trasmissione radiofonica “La Corrida”. Il suo innegabile talento lo porta ad essere notato da Pippo Baudo che lo chiama per Buona Domenica e Fantastico. Successivamente lo showman decide di approdare in Mediaset per un periodo, dove conduce Premiatissima e Ok il prezzo è giusto. Sabani, però, è finito più tardi nello scandalo dei “provini a luci rosse” riuscendo ad essere scagionato.

Lo showman viene a mancare nel 2007, stroncato da un infarto mentre era nella casa della sorella Isabella a Roma. Lasciava il figlio Simone ancora adolescente, che non è riuscito a viversi il padre come avrebbe voluto. Sabani ha avuto un malore improvviso dopo aver consumato la cena, i soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo: “Subito dopo cena mi ha detto però che gli formicolavano le mani e che avvertiva un dolore alla gola. A quel punto ho deciso di chiamare il nostro medico curante, che è arrivato in un quarto d’ ora. Gigi si era sdraiato sul mio letto. Il dottore gli ha misurato la pressione, era buona. Il battito, normale” raccontava la sorella al Corriere della Sera.

