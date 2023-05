Gigi Sabani, come è morto/ L’infarto nel 2007, poche ore prime un malore

Gigi Sabani, l’infarto nel 2007 a 54 anni

Gigi Sabani è morto il 4 settembre 2007, a soli 54 anni. Il presentatore e imitatore è morto d’infarto, verso le 22.30, nella casa della sorella Isabella a Roma. A cena a casa della sorella, nel quartiere Prenestino, Sabani ha avuto un malore poco dopo il pasto e si è accasciato privo di sensi. Inutile il massaggio cardiaco che un vicino di casa, subito accorso alle grida dei familiari, ha tentato di praticargli. Poco dopo è arrivato il personale medico che ha potuto solo costatarne il decesso.

Qualche ora prima della morte Sabani aveva avuto un altro malore e, sempre a casa della sorella, era stato visitato da un medico che aveva riscontrato solo una condizione di stress: “Subito dopo cena mi ha detto però che gli formicolavano le mani e che avvertiva un dolore alla gola. A quel punto ho deciso di chiamare il nostro medico curante, che è arrivato in un quarto d’ ora. Gigi si era sdraiato sul mio letto. Il dottore gli ha misurato la pressione, era buona. Il battito, normale”, raccontò la sorella al Corriere della Sera.

Gigi Sabani: la carriera in tv tra Rai e Mediaset

Gigi Sabani, nato a Roma nel 1952, aveva esordito in tv nel 1979, su Rai 1. Poi, si era fatto notare nella trasmissione radiofonica “La Corrida” condotta da Corrado. Pippo Baudo lo ha chiamato a “Domenica In” e ha poi partecipato a “Fantastico”. A metà anni Ottanta il passaggio a Mediaset (“Premiatissima” e “Ok il prezzo è giusto”), il ritorno in Rai nel 1987 e poi di nuovo in Mediaset. Nell’estate 1996, lo scandalo dei cosiddetti “provini a luci rosse”. Venne scagionato e tra i primi a riaccoglierlo in tv e a dargli possibilità di parola è stato Maurizio Costanzo. “Ha avuto un grande, meritato successo. Era un buono e ha sofferto tantissimo quando è stato accusato ingiustamente. Quella cosa lo ha ferito, non se lo era mai dimenticato”, ha ricordato Pippo Baudo nei giorni successivi alla morte di Sabani.

