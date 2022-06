Gigi Sammarchi: “Andrea Roncato e la droga? Non gli ho mai detto nulla”/ “La Tv di oggi non mi piace”

Gigi Sammarchi critica la TV di oggi: “Non mi piace e non mi ci riconosco”

“Il tipo di tv che fanno oggi non mi piace, non mi ci riconosco.” È così che Gigi Sammarchi, attore e comico noto per il duo Gigi e Andrea con Andrea Roncato, ha tuonato nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa durante la quale ha parlato di TV, della comicità di oggi ma anche del suo amico e collega fidato.

Quella lanciata da Sammarchi è una chiara critica alla TV di oggi: “Il tipo di tv che fanno oggi non mi piace, non mi ci riconosco. Io e Andrea (Roncato, l’altro elemento della coppia, ndr) facevamo sketch da venti minuti-mezz’ ora, ora in due minuti hai già dato. La verità è che noi non c’entriamo niente con programmi come Zelig.” ha esordito nell’intervista.

Gigi Sammarchi, Andrea Roncato e la droga: “Non gli ho mai detto nulla”

L’abbandono alle scene di Gigi Sammarchi è, dunque, dovuto in primis proprio a questo aspetto, tanto che il comico ha ammesso: “Ho deciso da tempo che con lo spettacolo ho già dato, per il mio modo di lavorare e per gli spettacoli che ho sempre fatto, la tv attuale non è più aria”.

Quello con Andrea Roncato è stato un duo che ha ottenuto un grandissimo successo e che ancora oggi rimane una parte della storia della comicità italiana. Eppure di intoppi non sono mancati. Quando a Sammarchi viene chiesto dell’uso della droga che faceva Roncato, cosa da lui stessa ammessa, lui svela un inedito retroscena: “Io ad Andrea riguardo alla coca non ho mai detto nulla, né lui me ne ha mai parlato. Sapevo che avrebbe negato, perché lui mi ha sempre un po’ sentito come il fratello buono, che non fa gli eccessi, mentre lui era un po’ più estremo. Ecco perché siamo sempre andati d’accordo.”

