Gigi Simoni, morto ex allenatore Inter/ Aveva 81 anni: fu colto da un malore nel 2019

Gigi Simoni è morto: la notizia è di pochi minuti fa e scuote il mondo del calcio. L’ex allenatore dell’Inter aveva accusato un malore il 22 giugno scorso nella sua abitazione di San Piero a Grado, in provincia di Pisa. Da quel momento è cominciata una dura battaglia, ma non è riuscito a riprendersi. Simoni è scomparso all’età di 81 anni, lasciando un grande vuoto in questo sport. Non è stato solo l’allenatore che guidò l’Inter nel 1997/98, l’anno della vittoria della Coppa Uefa dei nerazzurri e del testa a testa con la Juventus. Era uno dei decani dei tecnici italiani: aveva allenato anche Napoli, Lazio e a lungo il Genoa. Nato nel 1939, aveva giocato per Napoli, Torino e Juventus, da allenatore cominciò la carriera col Genoa, dove di fatto la concluse. Nonostante venga ricordato per la stagione con l’Inter, che lo ha reso leggenda nerazzurra tra polemiche e esultanze, ha trascorso la maggior parte della sua carriera da allenatore in rossoblù. Ma è impossibile dimenticare il fatto che sia stato il primo ad allenare il Fenomeno Ronaldo in Italia e la vittoria contro la Lazio nella finale di Coppa Uefa, di cui ci parlò in un’intervista.

GIGI SIMONI MORTO, ADDIO ALL’EX ALLENATORE DELL’INTER

Gigi Simoni era stato colpito da ictus nel giugno scorso. Fu ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa. La paura dei suoi tifosi si era man mano affievolita, ma oggi la terribile notizia della sua morte. In tanti sui social stanno mandando le condoglianze alla sua famiglia, che gli è rimasta accanto in questi mesi difficili. Ai tifosi restano i ricordi della sua carriera piena di momenti esaltanti, ma anche dell’amarezza per non essere riuscito a strappare alla Juventus quello scudetto che fu caratterizzato dalle polemiche per quel contatto in area di rigore tra Iuliano e Ronaldo, non sanzionato dall’arbitro Ceccarini. Ma quello fu anche l’anno in cui conquistò la Coppa Uefa ed ebbe la soddisfazione personale di vincere la Panchina d’oro. Ad oggi è ancora il recordman di promozioni dalla Serie B alla A: ne ha conquistate 7. Da giocatore invece vinse una Coppa Italia nel 1962 con il Napoli.



