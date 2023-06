Gigi uno come te: ancora insieme, Anna Tatangelo é grande assente/ La scelta di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio canta in assenza di Anna Tatangelo: la scelta al Gigi Uno Come Te: ancora insieme

Il Gigi Uno come te: ancora insieme, l’evento di Gigi D’Alessio live a Napoli, registra il sold-out con Anna Tatangelo “grande assente‘. Le cinque date di concerti live a Piazza del Plebiscito, con un mashup di performance registrate alle prime date di fine maggio 2023, sono promosse alla messa in onda in casa Rai. Ed é la prima serata del 1° giugno 2023, in chiaro Tv su RaiUno, on air su RaiRadio, in streaming e anche in replica sul sito web Raiplay.it. E nel mezzo della set-list del live napoletano, di cui i telespettatori attivi via social si dicono entusiasti, non passa inosservata l’assenza della storica ex compagna nella vita e nella carriera artistica di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo.

Per i fan dei due storici ex tra gli ascoltatori della set-list evento, particolarmente sorprendente é la scelta artistica che Gigi D’Alessio matura su Un nuovo bacio, il brano storicamente inciso in un singolo con Anna Tatangelo, di successo. Una canzone rilasciata nel 2002 e che segna la storia della musica made in Italy, non solo per il successo in radiovisione e nelle classifiche di vendite generali, ma anche per l’influenza mediatica esercitata relativamente alla lovestory dello storico duo. La storia d’amore veniva ufficializzata più tardi, per poi durare dal 2006 al 2020, con Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che giungono al capolinea del loro amore poco prima dell’incipit della pandemia da Covid 19. Anna Tatangelo, grande assente all’evento, a sorpresa per l’occhio pubblico, non viene sostituita da Gigi D’Alessio sul palco del rinnovato show napoletano che lo consacra come il “Re dell’entertainment made in Napoli”. Nessun artista prende parte all’evento al posto della ex storica del padrone di casa Gigi uno come te: ancora insieme.

Anna Tatangelo non viene sostituita al Gigi Uno come te: ancora insieme

Gigi D’Alessio, ben al di là della set-list ricca di ospiti tra le varie collaborazioni d’eccezione, esegue Un nuovo bacio da solo-artist, senza ricorrere alla collaborazione con terzi, se non cantando in un coro d’eccezione con il pubblico in piazza. Una scelta artistica che trova il pieno consenso degli ascoltatori, in un tripudio di interazioni social che rendono virali i video dell’evento condivisi dagli internauti nel web. Non é nota, intanto, la verità legata alla assenza della cantante di Sora nell’amata città di Napoli, di cui é originario l’ex Gigi D’Alessio: i due ex vivono oggi strade di vita separate, con il cantautore che fa coppia fissa con Denise Esposito e la cantautrice che ha da poco ufficializzato il neo fidanzato Mattia Narducci, seppur mantenendo rapporti civili per il bene del figlio Andrea, avuto nel 2010.

“UN NUOVO BACIO SENZA ANNA TATANGELO È PENALMENTE PERSEGUIBILE”, sentenzia uno dei numerosi commenti social sulla grande assenza al live di Napoli, rilasciato via Twitter.

UN NUOVO BACIO SENZA ANNA TATANGELO È PENALMENTE PERSEGUIBILE#gigiunocomete — FD (@efdiegi_) June 1, 2023













