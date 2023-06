GIGI D’ALESSIO IN “GIGI, UNO COME TE ANCORA INSIEME”/ Diretta: il duetto con Tananai emoziona il web

“Gigi, uno come te Ancora insieme”: diretta e commento live puntata 1 giugno 2023

L’evento musicale targato Rai, “Gigi Uno come te: ancora insieme” continua con le emozioni al cardiopalmo, in un duetto di Gigi D’Alessio e Tananai. Il Gigi Nazionale e International elogia Tananai come l’outsider di Sanremo 2023, accompagnando il giovane cantautore in una rivisitazione del brano sanremese Tango. La versione prevede l’intro in lingua napoletana, che é ora virale via TikTok, emozionando il popolo del web.

Ma non é tutto. Le emozioni al cardiopalmo, poi, proseguono per i telespettatori attivi via social con la fusione di Gigi e il giovane ospite sulle note di uno dei tormentoni estivi di D’Alessio, Mon Amour. Le atmosfere si riscaldano e l’evento targato Rai fa il pieno di ascolti TV, in casa Rai. (Agg. Di Serena Granato)

Gigi D’Alessio si unisce a Elodie e…

Il live event di casa Rai, “Gigi Uno come te: ancora insieme” prosegue con un nuovo duetto, che sorprende gli internauti attivi via social. Si tratta della fusione musicale delle ugole di Gigi D’Alessio e Elodie, che il cantautore di Napoli erge al titolo di “Regina”. E poco prima di intonare il suo pezzo cult Una magica storia d’amore, in un duetto a sorpresa con l’ex Amici, Gigi D’Alessio si dichiara grato a Elodie: “Lei ha detto ‘io vorrei venire, ma voglio cantare le tue canzoni'”, fa sapere il cantautore di Napoli, prima di intonare il suo cult seguito dal tormentone dell’ospite La coda del diavolo di Elodie, ricambiando così il favore alla cantante.

Ma, particolarmente sorprendente per il web é il retroscena su Una storia d’amore e la rivisitazione in duetto: “C’é una canzone che non cantavo da molti anni e poi scopri che sui social é virale e la canta una regina”. Ed é così che Gigi introduce il duetto con Elodie, Una magica storia d’amore . Gli applausi per il travolgente duetto, live da Piazza del Plebiscito, si uniscono ai consensi commossi della rete. (Agg. Di Serena Granato).

Gigi D’Alessio duetta con Biagio Antonacci e …

Il live show evento da Napoli, Gigi Uno come te ancora insieme, di Gigi D’Alessio, in onda sulle reti Rai, si apre con un duetto del cantautore napoletano. Quello che si registra con Biagio Antonacci. Insieme a quest’ultimo, il Gigi Nazionale e internazionale registra un lungo Medley di successi dei due cantautori, che si fondono in un’alchimia magica, per la grande occasione musicale live da Piazza del Plebiscito. Tra le canzoni dei due cantautori, particolarmente travolgente per i fandom é la rivisitazione in duo di Pazzo di lei di Biagio Antonacci. Ma non solo. Più romantiche, sono le vibes di Quanti amori, che il duo rivisita sulle note di Gigi D’Alessio. Un opening show dalle emozioni al cardiopalmo, a detta del sentiment degli internauti attivi via social. (Agg. Di Serena Granato)

Anticipazioni Gigi – Uno come te … Ancora insieme, lo show su Rai 1

Questa sera, giovedì 1° giugno 2023, a partire dalle 21.00 su Rai 2 va in onda “Gigi – Uno come te … Ancora insieme”, il concerto di Gigi D’Alessio da Piazza del Plebiscito a Napoli (registrato venerdì 26 maggio 2023). Lo scorso anno, in occasione dei 30 anni di carriera del cantautore napoletano, su Rai 1 è andato in onda “Gigi – Uno come te 30 anni insieme”: l’evento, trasmesso il 17 giugno 2022, aveva appassionato 3.462.000 spettatori, segnando il 24,5% di share.

Dopo il grande successo dello scorso anno, Gigi D’Alessio torna in prima serata su Rai 1: “È un vero onore per me potere replicare la magia vissuta già lo scorso anno in questa piazza, il cuore pulsante della mia città, in occasione dei trent’anni della mia carriera, ma questa volta sarà una festa ancora più grande”, ha dichiarato l’artista a DiPiù Tv.

Gigi – Uno come te … Ancora insieme: gli ospiti di Gigi D’Alessio

Cinque giorni i concerti di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli: il 26, 27, 28 maggio e il 2 e il 3 giugno. Uno show in cui il cantautore napoletano ripercorrere la sua carriera musicale, accompagnato dal supporto di amici e colleghi. Tra questi Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, Lda (il figlio Luca D’Alessio), Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti e Ciccio Merolla. Con Elodie duetterà sulle note di “Una magica storia d’amore”: “Non la cantavo da più di vent’anni. Me l’ha fatta ricordare lei, che l’ha inserita in un suo video. Ora l’abbiamo riarrangiata ed è una ‘ficata’. Alle volte andare a pescare nel tuo orto non sempre è sbagliato. Mai avrei pensato di cantare questa canzone con lei”, ha detto D’Alessio a Repubblica. In scaletta tanti incredibili duetti per ripercorrere i grandi successi di D’Alessio e non solo, da “Quanti amori”, “Una magica storia d’amore”, “Mon amour”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a “Buongiorno”.

Gigi – Uno come te … Ancora insieme, come seguire la serata in diretta streaming

Nel corso della serata non mancherà poi un momento per festeggiare il recente scudetto del Napoli con l’incursione sul palco del Presidente Aurelio De Laurentiis e i campioni della SCC Napoli Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. Sarà possibile seguire l’evento “Gigi – Uno come te … Ancora insieme” non solo in tv, su Rai 1, ma anche in radio: Rai Radio 2, voce ufficiale dell’evento, trasmetterà in simulcast il concerto con il commento di Ema Stokholma. Sui social di Rai Radio 2 live twitting della serata e contenuti extra dal dietro le quinte. Rai Radio 2 è disponibile anche in Visual Radio sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat, in diretta streaming su RaiPlay al canale tv di Rai Radio 2 e RaiPlay Sound. Rai Italia, dal canto suo, proporrà il concerto nei cinque continenti in orari differenti in base ai diversi fusi orari.











