Gigi uno come te: ancora insieme, Elodie conquista Gigi D’Alessio/ “Dovete sapere che…”

Gigi D’Alessio si unisce sul palco con Elodie: l’alchimia delle voci é magica, al Gigi Uno come te: ancora insieme

Gigi D’Alessio e Elodie, insieme sullo stesso palco, cantano e incantano l’occhio pubblico del Gigi uno come te: ancora insieme, l’evento live da Piazza del Plebiscito di Napoli e eccezionalmente in onda in chiaro tv su RaiUno, on air su RaiRadio2 e in streaming online su Raiplay.it. Il rinnovato concerto napoletano, che lo scorso anno e nella versione in origine Gigi uno come te: 30 anni insieme celebrava il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio, si conferma sold-out in occasione di cinque date di concerti en plein air nel capoluogo campano, per il Gigi uno come te ancora insieme. Uno show che Gigi D’Alessio dedica all’amata città di Napoli e a chi la ama, ai napoletani e non. Oltre alle vibes dei festeggiamenti per il terzo scudetto storico conseguito dal city club napoletano -SSC NAPOLI- nella League italiana di Calcio Serie A, l’evento regala agli ascoltatori Rai un tripudio di emozioni al cardiopalmo con una set-list ricca di ospiti e performance, e particolarmente emozionante e virale via social può dirsi il duetto di Gigi D’Alessio e Elodie. L’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo insieme alla cantautrice romana ed ex Amici, per l’occasione, si trovano sul palco di Napoli e tra il racconto di un retroscena e le note condivise in duetto diventano un trend via social, a colpi di interazioni social di consenso degli utenti nel web.

Andrea Iannone, fidanzato Elodie/ Tutto a gonfie vele... grandi novità all'orizzonte?

“Chiudi gli occhi, dimmi le prime tre cose che ti vengono in mente pensando a Napoli”, introduce sul palco l’ex Amici, Gigi D’Alessio, e Elodie replica emozionata alla visione della piazza napoletana gremita di fan accorsi per il duetto: “Sicuramente la generosità, la Napoli accogliente, calda. Mi viene in mente il Vesuvio, la pizza”. Ed é anche la volta del live in duet, con il cantautore che erge la romana come “la Regina” della musica. Gigi D’Alessio si lascia accompagnare da Elodie sulle note di alcuni tra i suoi brani datati, che segnano la storia della musica di Napoli e del made in Italy come Io vorrei e Una magica storia d’amore. E sulle note di quest’ultimo brano il duetto può dirsi un esperimento musicale ben riuscito e che meriterebbe la registrazione in studio per un nuovo singolo, dal momento che fa breccia nei cuori degli ascoltatori.

Amici, Elodie: l'ex Lele si prende la rivincita/ C'entra Marco Mengoni

Il retroscena live a Gigi Uno come te: ancora insieme

“More more more, chianu chiane dint’o core -cantano in duetto i due interpreti live a Napoli, unendosi in una magica alchimia-,

ma nun serve nu dottore, m’annammor’e me fai male f’ampress accireme… nun me fa vere’ comm’ è brutt a vita senz’ e te”.Oltre 3mila sono i soli like a forma di cuori che gli utenti non a caso riservano al video di Una magica storia d’amore in duetto, postata dall’account TikTok di RaiRadio 2. “Comunque, a parte scherzi un duetto bellissimo e complimenti a tutti e due… grande Elodie e grande Gigi”, si legge tra i commossi commenti del web.

Marco Mengoni ed Elodie, in uscita "Pazza musica"/ "Siamo piuttosto simili"

Ma non é tutto. Tra una dichiarazione e l’altra, poi, Gigi D’Alessio svela non troppo velatamente che Elodie é pazza di lui e la sua musica. “Dovete sapere che questa ragazza, quando l’ho contattata per lo spettacolo, mi chiedeva ‘Gigi, posso cantare anche questa canzone con te?’. A tal punto che proposi a lei di fare lo spettacolo e chiamarmi come ospite. Mi ha detto espressamente di voler cantare le mie canzoni“ – ricorda D’Alessio.“Grazie Gigi, Grazie Napoli” – conclude Elodie, salutando Napoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA