“Gigi uno come te: ancora insieme”, LDA canta con Alex Britti / La sentenza di Gigi D’Alessio

L’evento di Napoli, Gigi Uno come te: ancora insieme, vede il riconfermato one man show di casa Rai, Gigi D’Alessio, rompere il silenzio sul duetto che LDA forma con Alex Britti. Al suo concerto partenopeo, dedicato ai napoletani e non che amano la città “Campioni d’Italia” e celebra il terzo scudetto storico del city club azzurro -SSC NAPOLI- conseguito alla league di Calcio Serie A, Gigi D’Alessio ospita il figlio d’arte LDA. Questo, dicendosi fiero del debutto festivaliero del 20enne registrato a Sanremo 2023, come il più giovane e unico rappresentante di Napoli tra gli artisti concorrenti ammessi alla gara dei Big all’ultimo Festival di Sanremo 2023. E le emozioni della reunion dei D’Alessio, per i fruitori di musica made in Italy, non finiscono presto. Perché dopo il duetto del papà e figlio d’arte, sulle note della ballad sanremese d’amore realizzata a prima firma da LDA, é poi la volta di un altro esperimento musicale. La fusione magica di Luca D’Alessio e Alex Britti, in un remix del brano cult del cantautore romano, Oggi sono io, contenuto nel primo vero album dopo l’eponimo Ep di LDA, “Quello che fa bene”.

“Ti sei fatto il primo Sanremo… e alla sera dei duetti hai cantato un capolavoro di canzone… e ora me la fai ascoltare con l’amico mio”, é la sentenza di Gigi D’Alessio nell’introduzione al grande pubblico sintonizzando su RaiUno, RaiRadio2 e Raiplay, del duetto che il figlio LDA forma in musica con l’ospite capitolino.

Web in tilt per la collab nell’evento di Gigi D’Alessio

Una collab che si rinnova quest’ultima, dopo la gara nella gara di Sanremo 2023, ovvero la serata delle cover dove il giovane Big si univa ad Alex Britti, reinventando “Oggi sono io”, con barre scritte di suo pugno in aggiunta al testo della canzone originale. “Mi hai insegnato tu a guardare i tramonti per poi lasciarmi lí a guardarli senza te. Ma domani poi ti rivedo ancora…”, canta LDA riscrivendo la storia del brano.

Il risultato? I telespettatori attivi via social, tra le innumerevoli reaction e a grande richiesta, chiedono l’onnipresenza in TV&Radio visione di Gigi D’Alessio come organizzatore e conduttore di eventi musicali alla stregua del Gigi Uno come te: ancora insieme. “É stato tutto bellissimo”, commenta uno dei messaggi più aggreganti, via social, a margine di uno dei video più virali dell’evento di Napoli, che immortala le esclusive immagini del duetto LDA & Alex Britti.

