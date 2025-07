Gigi - Uno come te va in onda oggi, venerdì 25 luglio, in prima serata su Raiuno: tutti gli ospiti di Gigi D'Alessio.

Dopo la musica e la voce di Fiorella Mannoia, protagonista indiscusso della prima serata di Raiuno è nuovamente Gigi D’Alessio. Mente continuano le voci sul suo addio a The Voice per condurre un nuovo show sulle reti Mediaset, Gigi D’Alessio torna a regalare grandi emozioni musicale con “Gigi – Uno come te”, spettacolo che ha conquistato gli italiani sin dalla prima volta in cui è stato trasmesso in tv.

Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, accompagnato da una grande orchestra, Gigi D’Alessio incanta sulle note dei suoi più grandi successi. Sul palco, tuttavia, non sarà solo perché nel corso della serata arriveranno tanti amici e colleghi dell’artista napoletano.

Gigi – Uno come te: gli ospiti di Gigi D’Alessio

Tra gli artisti più stimati dai colleghi, Gigi D’Alessio invita spesso altri artisti ai suoi concerti e sul palco di “Gigi – Uno come te” sono tanti gli amici che hanno accettato il suo invito. Spazio, così, ad una delle voci più belle della canzone italiana come Annalisa che, poi, lascerà spazio ad uno dei rapper più amati della scena napoletana come Clementino, legato a D’Alessio da un vero rapporto d’amicizia.

Sul palco, inoltre, arriveranno anche Elodie, Ernia e Geolier che farà impazzire tutti. Grandi emozioni, poi, quando sul palco arriverà LDA ovvero Luca D’Alessio, il figlio di Gigi per un grande momento tra padre e figlio. Infine, sul palco, arriveranno anche i The Kolors.

Come seguire in diretta streaming Gigi – Uno come te

Sarà una grande serata di musica quella che propone oggi, venerdì 25 luglio 2025, Raiuno ai propri telespettatori. Lo spettacolo di Gigi D’Alessio comincerà alle 21.30, al termine di Techetechetè e potrà essere visto anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione. Dsrà, dunque, una serata di grandi emozioni e grande musica.

