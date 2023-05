“Gigi Uno Come Te”: reunion di LDA con Gigi D’Alessio/ Il cast degli ospiti

Gigi Uno come te: ancora insieme: Gigi D’Alessio replica il duetto con LDA: lo spoiler bomba

Spunta la line up del cast degli ospiti previsti al Gigi uno come te: ancora insieme, il concert-event per cui é previsto una reunion di Gigi D’Alessio e LDA. Il padre e figlio d’arte, Gigi e Luca D’Alessio sarebbero infatti in procinto di riunirsi sul palco dell’evento “Gigi uno come te”, che giunge alla sua nuova edizione, dopo il sold out raggiunto con un cast ricco di special guest alla scorsa edizione. Complice del successo proprio il “Justin Bieber italiano” e talento uscente di Amici 21, Luca D’Alessio, con il quale Gigi emozionava i fan dei D’Alessio duettando sulle note del singolo del figlio d’arte, Quello che fa male. E la magia del duetto di padre e figlio d’arte potrebbe ripetersi ancora, stando allo spoiler lanciato da Dagospia e ripreso online da Davide Maggio, tra le anticipazioni bop dell’evento.

La set-list dell’evento di Gigi D’Alessio comprende anche Alex Britti e…

Quella di LDA, inoltre, non é la sola ospitata prevista all’evento live partenopeo, atteso in Piazza del Plebiscito nella città di Napoli, che celebra in questi giorni il terzo scudetto del club di calcio conseguito all’Italian league di Serie A.

“Come anticipato da Dagospia, Gigi D’Alessio ha deciso di avere al suo fianco il figlio LDA -fa sapere il beninformato- ma potrà contare anche sulla partecipazione di Tananai, che presto rilascerà insieme a Marracash il suo nuovo singolo estivo”. Parte integrante della set-list del Gigi uno come te saranno, a quanto pare, anche il cantautore capitolino Alex Britti, reduce dal rilascio del nuovo singolo Tutti come te, l’outsider e competitor del più giovane tra i Big (LDA) di Sanremo 2023, Tananai, e il rapper Geolier. Inoltre nella set list speciale é previsto anche l’ingaggio , dell’attrice Serena Rossi.

L’evento Gigi Uno come te: ancora insieme, che nasceva nella formula Gigi Uno Come te: 30 anni insieme per la celebrazione del trentennale di carriera dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, sarà trasmesso il 1° giugno 2023 in chiaro tv su RaiUno e in streaming online sul sito web Rai play.











