Gigio Donnarumma/ Video, tatuaggio per festeggiare la vittoria agli Europei 2020

Sono ancora grandi celebrazioni per la vittoria dell’Italia agli Europei 2020: in primis anche per Gigio Donnarumma, gran protagonista del torneo, che pure ha deciso in questi giorni di tatuarsi la coppa sul braccio a imperitura memoria di questa grande impresa. La notizia ci arriva direttamente dai social, dove sul profilo Instagram del portierone (appena approdato al Paris Saint Germain) sono apparse alcune stories in cui spicca il nuovo tatuaggio per celebrare la finale vinta solo pochi giorni fa contro l’Inghilterra. Nel dettaglio, si vede una bella coppa tatuata nell’interno del braccio sinistro, con sotto la data del 11-07-2021, quando a Wembley la nazionale azzurra ha vinto gli Europei 2020. Un bel tatuaggio celebrativo (nulla a che vedere con quello fatto dal tifoso inglese, prima della finale) per uno dei più grandi protagonisti della cavalcata azzurra a Wembley, pure eletto come miglior giocatore del torneo dalla Uefa, a fine europeo.

DONNARUMMA, NUOVO TATUAGGIO CON LA COPPA DEGLI EUROPEI 2020

Per Gigio Donnarumma dunque un segno indelebile dell’impresa fatta con la nazionale azzurra a questi Europei 2020: il tatuaggio con la coppa è stato poi anche pubblicato sui social dallo stesso tatuatore, Stefano Reinoso, con in video in cui si vede la realizzazione dell’immagine e anche le smorfie di dolore del portiere, come ovviamente anche della sua grande felicità e soddisfazione. Un tatuaggio speciale, che pure Gigio ora potrà sfoggiare non in Italia ma in Francia: come abbiamo accennato prima, in questo giorni il portiere, salutato il Milan, è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Paris Saint Germain, club della Ligue 1 a cui sarà legato per i prossimi 5 anni (a 12 milioni di euro a stagione).

