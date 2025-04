Chi è la moglie di Federico Zampaglione dei Tiromancino

Nel corso della sua vita, il noto cantate e leader dei Tiromancino ha avuto anche la grande fortuna di trovare l’amore con una donna divenuta per lui molto speciale. Giglia Marra è la donna della vita dell’artista, tutto nato da uno speciale incontro andato in scena nel 2017 tra i due. Come raccontato da Giglia Marra in una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair: “Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo iniziato a scriverci. Federico è una persona estremamente riservata, all’inizio poi ci perseguitavano i paparazzi e io non ero abituata a fidanzati famosi” ha raccontato la donna commentando la sua relazione con Federico Zampaglione.

I due fanno coppia fissa da quasi dieci anni, con Giglia Marra che è stata vicina al marito anche durante la pagina complicata dell’operazione e della malattia dei mesi scorsi, quando la voce dei Tiromancino ha rischiato grosso.

Giglia Marra e l’amore con Federico Zampaglione: nel 2021 le nozze

Dopo quattro anni di relazione, Giglia Marra e Federico Zampaglione hanno fatto il grande passo, convolando a nozze ufficialmente nel 2021. L’attrice, di origini pugliesi ma trapiantata a Roma per inseguire il sogno di diventare attrice, è riuscita nel suo intento, arrivando a recitare in serie anche note al grande pubblico.

“A 18 anni, dopo il liceo artistico, ho riempito una valigia di cartone con destinazione Roma, per inseguire il sogno” le parole di Giglia Marra sulla carriera nata prima della storia d’amore con Federico Zampaglione. Una storia d’amore speciale che prosegue la corsa e che ha garantito un nuovo sorriso al noto cantante, che in passato, come noto, ha vissuto una relazione con l’attrice Claudia Gerini e della loro storia è nata la figlia Linda, che sembra nutrire uno speciale legame anche con l’attuale moglie di suo papà.