Giglia Marra, chi è la moglie di Federico Zampaglione/ Il primo incontro: “Ci siamo scambiati i numeri e…”

Giglia Marra, chi è la moglie di Federico Zampaglione: il loro primo incontro

Giglia Marra è la moglie di Federico Zampaglione, il celebre cantautore e regista oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai1 nel salotto del La volta buona. Il frontman dei Tiromancino ha intrecciato una relazione sentimentale con l’attrice dopo la rottura con un’altra celebre attrice, Claudia Gerini, consumatasi nel 2016 e dalla quale ha avuto l’unica figlia Linda nel 2009. Archiviata la passata storia d’amore, Federico Zampaglione ha conosciuto casualmente colei che sarebbe poi diventata sua moglie.

“È successo in un locale, l’inverno scorso. Una mia amica l’ha visto, e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme. Così feci“, ha raccontato Giglia Marra in un’intervista a Vanity Fair nel 2017, parlando del loro primo incontro. Galeotto fu dunque un incontro casuale in quel di Roma e la richiesta di una fotografia in un locale, che si è rivelata fondamentale per la loro conoscenza. “Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo iniziato a scriverci – ha poi raccontato lei – Federico è una persona estremamente riservata, all’inizio poi ci perseguitavano i paparazzi e io non ero abituata a fidanzati famosi“.

Federico Zampaglione e la moglie Giglia Marra sposi nel 2021

Giglia Marra, moglie di Federico Zampaglione, è di origini pugliesi e arriva da Mottola, in provincia di Taranto. Di professione attrice, si è trasferita a Roma per inseguire il suo sogno nel mondo della recitazione, iniziando con il teatro per poi ritrovarsi sul set di famose fiction come Vivere, Distretto di Polizia, Ris e Squadra Antimafia. “A 18 anni, dopo il liceo artistico, ho riempito una valigia di cartone con destinazione Roma, per inseguire il sogno. Studi umanistici, specializzazione in Recitazione e Cinema, tesi su Ferzan Ozpetek“, ha raccontato a Vanity Fair parlando della sua carriera.

Oggi lei e Federico Zampaglione sono più felici ed innamorati che mai. Dopo cinque anni e mezzo insieme e un rinvio a causa della pandemia, la coppia si è sposata l’11 agosto 2021 a Mottola, in Puglia. Alla cerimonia ha preso parte anche Linda, la figlia del cantante avuta dall’ex compagna Claudia Gerini, che ha portato le fedi nuziali.











