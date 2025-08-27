Giglia Marra, chi è l'attrice che ha lasciato la Puglia per studiare cinema a Roma? La moglie di Federico Zampaglione ha recitato in diverse fiction

Giglia Marra, attrice nonché moglie di Federico Zampaglione dei Tiromancino, è nata in Puglia, a Mottola. A 18 anni ha fatto le valigie lasciando la sua amata terra d’origine per tentare la fortuna a Roma. Proprio nella capitale, infatti, Giglia Marra ha studiato Arti e Scienze dello spettacolo a La Sapienza, dedicandosi poi ad un corso di recitazione con Beatrice Bracco, conseguendo un diploma. Da quel momento ha cominciato a recitare, dedicandosi prima al teatro e dopo ancora alle serie tv e al cinema. In televisione, ad esempio, ha recitato in “Distretto di Polizia”, poi ancor altri polizieschi come “Ris”, “Squadra antimafia” e ancora “Lolita Lobosco”. Al cinema, invece, ha recitato in film di Sebastiano Rizzo, Gilles Rocca e Federico Zampaglione, il marito.

Federico Zampaglione, marito di Giglia Marra/ Frontman dei Tiromancino e regista

Giglia Marra, chi è l’attrice: “Ho deciso a 18 anni di fare questo lavoro”

Giglia Marra ha rivelato di aver deciso a 18 anni di fare cinema. “Grazie ad un amico che mi disse che voleva fare questo lavoro, ho deciso di fare lo stesso. Dalla Puglia sono venuta a studiare a Roma, con tante difficoltà. Ho sofferto il distacco, in più i miei genitori inizialmente erano scettici, poi mi hanno appoggiata. Ho cominciato facendo delle fiction per la Mediaset, poi ho fatto tanto teatro e ancora tanti cortometraggi, ma soprattutto mi sono laureata. Mi sento sempre in evoluzione” ha raccontato in un’intervista con Monica Setta.

Enzo Jannacci, chi era e come è morto/ Artista e medico: l'addio a 78 anni per un tumore

Per il futuro, Giglia Marra ha diversi progetti: “Mi piacerebbe fare il ruolo di una donna del passato a cavallo. Amo l’equitazione e i cavalli, mi piacerebbe interpretare un personaggio di una donna forte”.