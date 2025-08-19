Giglia Marra, moglie di Federico Zampaglione, chi è la donna al fianco dei musicista ormai da anni? Il loro amore sancito dalle nozze nel 2021

“Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo iniziato a scriverci” ha raccontato Giglia Marra, la moglie di Federico Zampaglione, parlando del primo incontro in un locale con quello che poi sarebbe diventato suo marito quattro anni più tardi. Qualche anno più tardi, nel 2021, i due si sono sposati. Una cerimonia splendida, in Puglia, ha sancito l’inizio della loro vita matrimoniale. Giglia Marra, la moglie di Federico Zampaglione, non è nuova alle luci dei riflettori, anche se ha rivelato che all’inizio della sua storia con il cantante ha sofferto un po’ l’esposizione eccessiva. Giglia, infatti, fa l’attrice: a 18 anni ha fatto le valigie per trasferirsi a Roma e inseguire il suo sogno.

Nella vita di Federico Zampaglione c’è da anni la stessa donna, Giglia Marra, che ha sposato nel 2021 con una splendida cerimonia in Puglia. I due stavano insieme da diversi anni quando hanno deciso di sancire il loro amore con un matrimonio bellissimo, nel paese di origine di lei. Giglia, infatti, è di Mottola, in provincia di Taranto, dove è nata nel 1982. Da lì la moglie di Federico Zampaglione è poi partita per cercare di fare fortuna con la carriera di attrice: si è così trasferita a Roma e proprio nella capitale ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo, trovando anche l’amore.

Proprio a Roma, infatti, i due si sono incontrati per la prima volta, in maniera causale. Erano in un locale e un’amica di lei, innamorata artisticamente di Zampaglione, dopo averlo riconosciuto ha deciso di chiedergli una foto. Giglia Marra era al suo fianco, un po’ timida e imbarazzata dalla scena. Era il 2017 e da quel momento i due hanno cominciato una frequentazione che si è poi trasformata in amore: infatti proprio in quel momento Federico è stato attratto dalla giovane pugliese, decidendo così di chiederle il numero.