Giglia Marra, fidanzata Federico Zampaglione/ Foto, la loro estate è piena d’amore

Giglia Marra sta approfittando di questa stagione estiva per vivere appieno il suo grande amore con Federico Zampaglione, la voce dei Tiromancino. Li vediamo insieme in un poker di foto che l’attrice ha pubblicato su Instagram pochi giorni fa. Scatti teneri e romantici, in cui Zampaglione abbraccia la donna del suo cuore, viso contro viso. Clicca qui per guardare le foto di Giglia Marra e Federico Zampaglione. I due appaiono spesso sul profilo social di lei, come in occasione della White Dinner che la coppia ha vissuto a Mottola alla fine dello scorso mese. Tutti vestiti di bianco, accompagnati anche dalla figlia Linda, sempre più solare. Ovvero la protagonista dei due corti che poco tempo fa Zampaglione ha proiettato in anteprima durante la 21^ edizione de I giardini della paura a Parma. Immancabile anche la futura moglie, che ha speso numerose lodi per il lavoro del cantante. “L’idea di un film horror mi è venuta per cercare di intrattenere mia figlia”, ha dichiarato, come riferisce la Gazzetta di Parma, “girato in maniera veramente artigianale e casalinga, lo abbiamo poi messo in rete”. Oggi, sabato 15 agosto 2020, Federico Zampaglione sarà uno degli ospiti presenti nella prima serata di Rai 1, in occasione della replica di Una storia da cantare.

Giglia Marra, fidanzata Federico Zampaglione: “Bianca” il thriller del cantante

Bianca ha permesso a Giglia Marra di essere protagonista del lavoro come regista del fidanzato Federico Zampaglione. Un thriller familiare scritto dallo stesso artista e a quattro mani con Gianluigi Perrone. “Non vedevamo Linda da tanto tempo e Federico ha pensato di tenerla impegnata facendo qualcosa di costruttivo, come fa sempre, e ha avuto l’idea di girare un cortometraggio. Con l’amico sceneggiatore Gianluigi Perrone ha scritto il soggetto e quando finalmente Linda è tornata a casa lo abbiamo girato“, ha detto Giglia a Cinematographe, “Federico si è talmente appassionato al progetto che questi giorni di lockdown sono diventati dei veri e propri giorni sul set“. Agli occhi della Marra, non solo la figlia Linda ha di fronte a sè un possibile futuro nello spettacolo, ma anche Zampaglione potrebbe spaziare la sua carriera verso la strada della regia. Lavorare sotto la sua guida però non è stato così semplice: “Molto esigente, è molto pignolo, sa quello che vuole e non vuole perdere tempo. In alcuni momenti mi sono anche sentita ‘trattata male’, ma lui lo faceva per far uscire il meglio di me perchè si tratta di un corto di genere dove c’è molta azione e bisogna lavorare molto sull’espressività”.

