Giglia Marra, fidanzata Federico Zampaglione/ “Vogliamo sposarci, ma…”

Giglia Marra diventerà presto la moglie di Federico Zampaglione. I due hanno una relazione da quattro anni e sono decisi a fare il grande passo. In un’intervista a Oggi degli scorsi mesi, la coppia ha rivelato che l’intenzione era di celebrare le nozze lo scorso agosto. La cerimonia ovviamente è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria. “Sì, vogliamo sposarci”, ha dichiarato la Marra, “avevamo scelto anche il mese, agosto, e il luogo, la Puglia. Ora abbiamo tutto il tempo di progettarlo per bene. Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale”. Parole che anno presupporre come lo slittamento potrebbe prolungarsi fino al prossimo anno, nella speranza che le misure restrittive vengano tolte. “Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale”, ha raccontato poi l’attrice, “io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo”. Il rapporto poi è decollato e nel tempo Giglia è riuscita a costruire un bel legame anche con Linda Zampaglione, la figlia che il compagno ha avuto dall’ex Claudia Gerini. “All’inizio c’era un po’ di imbarazzo”, ha detto la Marra in merito alla sua ‘rivale’, “poi abbiamo rotto il ghiaccio: facevamo un sacco di cose tutti insieme prima di questo virus”.

Giglia Marra, fidanzata Federico Zampaglione: tanti progetti tra cui anche il matrimonio

Giglia Marra sta facendo progetti in grande: le sue future nozze con Federico Zampaglione saranno solo la punta dell’iceberg. La coppia vorrebbe allargare la famiglia e accogliere presto un figlio. “Ci stiamo lavorando”, hanno detto di recente al settimanale Oggi, “anche se non è esattamente un lavoro”. Oggi, sabato 1 agosto 2020, Federico Zampaglione sarà invece uno degli ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in replica nella prima serata di Rai 1. Giglia non sarà al suo fianco, ma di certo ha un posto speciale nel cuore del cantante. Persino la quarantena è andata bene per i due innamorati: “L’unico ‘fronte’ aperto è quello della pulizia”, ha detto l’attrice, “lui mi accusa di essere una maniaca dell’ordine, io l’ho incoronato re delle briciole”. Secondo la Marra il motivo di tanta distrazione è molto semplice: “Vive nel suo mondo d’artista, lascia tutto in giro. Lo strozzerei!”. Intanto i due si mostrano nelle Stories di lei, mentre si trovano in vacanza al mare. Entrambi abbronzati, in costume e con la piccola Linda. La Marra, in splendida forma, riprende tutto con il suo cellulare e ne approfitta anche per rivelare che il suo prossimo taglio di capelli sarà lungo, come le è stato suggerito dalle fan.



