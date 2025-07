Chi è Giglia Marra, la moglie di Federico Zampaglione: i due sono convolati a nozze nel 2021 a Mottola, in Puglia. Com'è cominciata tra loro

Federico Zampaglione ha giurato amore eterno a Giglia Marra, attrice di serie tv e da quattro anni sua compagna. I due si sono giurati amore eterno a Mottola, in Puglia, nel paese di origine dell’attrice, che ha lasciato la sua terra da giovane per inseguire il sogno della recitazione, approdando a Roma. Proprio a Roma i due si sono incontrati per la prima volta, nel 2017. Quattro anni dopo è arrivato il grande “sì” davanti a 170 persone: un matrimonio in grande, proprio come i due avevano sognato, con amici e parenti a testimoniare il loro grande amore. L’11 agosto del 2024, in occasione del loro terzo anniversario, la moglie di Federico Zampaglione gli ha dedicato queste semplici ma significative parole: “3 anni di amore puro“.

Federico Zampaglione è legato a Giglia Marra, di quattordici anni più giovane di lui, dal 2017, quando i due si sono incontrati per la prima volta. A raccontare il primo incontro era stata proprio l’attrice, che si trovava in un locale con un’amica a Roma, quando ha visto per la prima volta il suo futuro marito: “Lei è una sua fan scatenata, così mi ha trascinata di forza davanti a lui per fare una foto” ha rivelato. Proprio da quella foto è nata una storia d’amore importante: nonostante la timidezza di Giglia, infatti, la donna è stata notata da Federico Zampaglione, con il quale ha iniziato una storia d’amore importante.

Da quel momento i due si sono scambiati i contatti ed è iniziata la loro storia d’amore. Giglia Marra, la moglie di Federico Zampaglione, ha recitato in diverse serie tv come ad esempio “Squadra antimafia” e “Distretto di Polizia”. Fa infatti l’attrice: proprio per il suo lavoro ha lasciato la Puglia per trasferirsi a Roma. Dunque, un volto conosciuto nel mondo televisivo, che ha ottenuto ancor più notorietà – almeno sui giornali di gossip – dopo l’inizio della sua favola con il musicista.