Giglia Marra, moglie Federico Zampaglione/ La dedica dopo il matrimonio: “Un sogno”

Giglia Marra ha coronato il suo sogno d’amore con Federico Zampaglione. L’attrice e il leader dei Tiromancino si sono sposati circondati dall’affetto di amici e parenti. Una grande festa d’amore che è stata celebrata in Puglia ha reso magico il giorno del fatidico sì di Federico Zampaglione e Giglia Marra, entrata nella vita del cantante dopo la fine della sua storia con Claudia Gerini. Una grande emozione per la Marra che, su Instagram, ha condiviso una serie di storie regalando ai followers alcuni momenti del suo giorno più bello. Felice, serena, innamorata e con tutti i ricordi di quel giorno nel cuore, Giglia Marra ha anche pubblicato una foto del matrimonio dedicando delle dolci parole al marito che le ha regalato un vero sogno.

Caprarica vs Borgonovo, lite a Zona Bianca/ "Bieca propaganda, falsifichi numeri!"

Giglia Marra, la dedica a Federico Zampaglione

“Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazieeeee”, ha scritto Giglia Marra nella didascalia di alcune foto del matrimonio. “Tu e io”, ha invece scritto Federico Zampaglione pubblicando una foto delle nozze sulla pagina Instagram dei Tiromancino. La coppia ha così coronato il loro sogno d’amore in un clima di festa con la pizzica a fare da colonna sonora. Allegria, divertimento e amore sono stati gli ingredienti di un giorno che resterà nel cuore di Giglia e Federico Zampaglione che, lo scorso 6 luglio, avevano annunciato sui social così la decisione di convolare a giuste nozze. “Prima che lo sappiate in altri modi…ve lo diciamo noi: ad agosto Federico e io ci sposiamo”.

The aviator, La7/ Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese coppia vincente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giglia Marra Actress (@giglia_marra_)

LEGGI ANCHE:

Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ Leonardo Bonucci: dal successo al dolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA